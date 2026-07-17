Оккупанты атакуют небольшими пехотными группами и пытаются проникнуть в городскую застройку Купянска, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в Харьковской области с группировками войск и воинскими частями, выполняющими боевые задачи на Купянском направлении.
Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Купянске
Как отмечается, главнокомандующий вместе с командованием 10-го армейского корпуса, командирами частей и подразделений подробно проанализировали оперативную обстановку и определили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в Купянске и вокруг города.
"Противник продолжает атаковать небольшими пехотными группами и пытается проникать в городскую застройку. Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, уничтожают вражеские группы и постепенно вытесняют оккупантов из районов, где они еще сохраняют присутствие", — рассказал Сирский.
Приняты необходимые решения
Отдельно Сырский отметил слаженное взаимодействие всех составляющих Сил обороны, задействованных в выполнении задач на этом направлении. Именно согласованные действия подразделений позволяют своевременно выявлять противника и наносить ему потери.
Также главнокомандующий ВСУ заслушал запросы командиров и принял необходимые решения по усилению войск.
"Приоритет — дополнительные средства огневого поражения, в частности ударные беспилотные комплексы. Определены ответственные лица и дальнейший порядок обеспечения подразделений в соответствии с их насущными потребностями", — подчеркнул он.
Кроме того, Сырский пообщался с воинами: "Ситуация остается сложной, но наши защитники держат строй, сохраняют боевой дух и ежедневно результативно уничтожают врага".
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