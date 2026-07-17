РФ на Купянском направлении перешла к тактике инфильтрации и массово применяет дроны, - 14-я ОМБр

Российские войска ежедневно наносят удары по Купянскому направлению с помощью дронов и управляемых авиабомб. Украинские защитники уничтожают пусковые площадки БПЛА и антенны связи противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армія TV" заявил офицер отдела связи 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого лейтенант Вадим Понька.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам военного, российская армия в настоящее время не проводит механизированных атак на Купянском направлении.

"Каких-либо механизированных штурмов враг не проводил. Зато противник продолжает практику инфильтрации, пытаясь проникнуть глубже. Мы ему этого не позволяем", - отметил Понька.

В то же время наибольшую угрозу, по его словам, представляют беспилотники и ежедневные удары управляемыми авиабомбами.

"К сожалению, вражеская авиация продолжает ежедневно сбрасывать большое количество управляемых авиабомб. От этого больше всего страдает мирное население, ведь такие боеприпасы вызывают масштабные разрушения", - подчеркнул офицер.

ВСУ уничтожают инфраструктуру вражеских БПЛА

Понька рассказал, что украинские операторы беспилотников все чаще сосредотачиваются не только на поражении живой силы противника, но и на уничтожении антенн связи и площадок запуска российских дронов.

Несмотря на тщательную маскировку таких позиций, украинским военным удается их обнаруживать и уничтожать.

"Каждое такое поражение гораздо ценнее, чем просто уничтожение одного вражеского пехотинца, ведь это минус один дрон над нашими головами", - подчеркнул он.

Также несколько дней назад операторы БПЛА 14-й ОМБр совершили глубокий вылет в тыл противника и уничтожили российский танк.

Роль наземных роботизированных комплексов растет

По словам Поньки, украинские военные всё активнее используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых.

"Эвакуационных миссий на НРК становится всё больше. Мы постепенно накапливаем такие комплексы и видим, что они эффективны. Думаю, в дальнейшем масштабы их применения будут только расти", – отметил он.

В то же время российские войска активно используют квадроциклы для логистики. Российские наземные роботизированные комплексы встречаются среди пораженных целей, однако их массового применения на Купянском направлении пока не фиксируется.

Часть гражданского населения отказывается эвакуироваться

Офицер также обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых населенных пунктах.

По его словам, часть местных жителей отказывается покидать опасные районы, живет за счет запасов продуктов, а некоторые даже продолжают обрабатывать огороды, несмотря на постоянные российские обстрелы.

Тем, кто нуждается в помощи, украинские военные доставляют продукты и помогают с эвакуацией, однако многие люди до сих пор остаются вблизи линии фронта.

Читайте также: РФ пытается создать "зону контроля" вдоль всей границы с Украиной, - Трегубов