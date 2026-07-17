РФ на Куп’янському напрямку перейшла до тактики інфільтрації та масово застосовує дрони, - 14-та ОМБр

Російські війська щодня атакують Куп'янський напрямок дронами та керованими авіабомбами. Українські захисники знищують пускові майданчики БПЛА й антени зв'язку противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV заявив офіцер відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого лейтенант Вадим Понька.

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За словами військового, російська армія наразі не проводить механізованих атак на Куп'янському напрямку.

"Якихось механізованих штурмів ворог не здійснював. Натомість противник продовжує практику інфільтрації, коли намагається проникнути глибше. Ми йому цього зробити не даємо", – зазначив Понька.

Водночас найбільшу загрозу, за його словами, становлять безпілотники та щоденні удари керованими авіабомбами.

"На жаль, ворожа авіація продовжує щодня скидати велику кількість КАБів. Від цього найбільше страждає мирне населення, адже такі боєприпаси спричиняють масштабні руйнування", – наголосив офіцер.

ЗСУ знищують інфраструктуру ворожих БпЛА

Понька розповів, що українські оператори безпілотників дедалі частіше концентруються не лише на ураженні живої сили противника, а й на знищенні антен зв'язку та майданчиків запуску російських дронів.

Попри ретельне маскування таких позицій, українським військовим вдається їх виявляти та знищувати.

"Кожне таке ураження набагато цінніше, ніж просто знищення одного ворожого піхотинця, адже це мінус один дрон над нашими головами", – підкреслив він.

Також кілька днів тому оператори БпЛА 14-ї ОМБр здійснили глибокий виліт у тил противника та знищили російський танк.

Роль наземних роботизованих комплексів зростає

За словами Поньки, українські військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених.

"Евакуаційних місій на НРК стає дедалі більше. Ми поступово накопичуємо такі комплекси й бачимо, що вони ефективні. Думаю, надалі масштаби їхнього застосування лише зростатимуть", – зазначив він.

Водночас російські війська активно використовують квадроцикли для логістики. Російські наземні роботизовані комплекси серед уражених цілей трапляються, однак їх масового застосування на Куп'янському напрямку наразі не фіксують.

Частина цивільних відмовляється евакуюватися

Офіцер також звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію у прифронтових населених пунктах.

За його словами, частина місцевих жителів відмовляється залишати небезпечні райони, живе за рахунок запасів продуктів, а дехто навіть продовжує обробляти городи попри постійні російські обстріли.

Тим, хто потребує допомоги, українські військові доставляють продукти та допомагають з евакуацією, однак багато людей досі залишаються поблизу лінії фронту.

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