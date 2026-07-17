Окупанти атакують малими піхотними групами та намагаються проникати в міську забудову Куп’янська, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював на Харківщині з угрупованнями військ і військовими частинами, які виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Куп’янську

Як зазначається, головнокомандувач разом із командуванням 10-го армійського корпусу, командирами частин і підрозділів детально розібрали оперативну обстановку та визначили подальші кроки для покращення ситуації в Куп’янську й навколо міста.

"Противник продовжує атакувати малими піхотними групами та намагається проникати в міську забудову. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, знищують ворожі групи та поступово витісняють окупантів із районів, де вони ще зберігають присутність", - розповів Сирський.

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Ухвалено необхідні рішення

Окремо Сирський відзначив злагоджену взаємодію всіх складових Сил оборони, залучених до виконання завдань на цьому напрямку. Саме узгоджені дії підрозділів дають змогу своєчасно виявляти противника та завдавати йому втрат.

Також головнокомандувач ЗСУ заслухав запити командирів і ухвалив необхідні рішення щодо посилення військ.

"Пріоритет - додаткові засоби вогневого ураження, зокрема ударні безпілотні комплекси. Визначено відповідальних і подальший порядок забезпечення підрозділів відповідно до їхніх нагальних потреб", - наголосив він.

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Крім того, Сирський поспілкувався з воїнами: "Ситуація залишається складною, але наші захисники тримають стрій, зберігають бойовий дух і щодня результативно знищують ворога".