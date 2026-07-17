На фронті зафіксовано 100 боєзіткнень, майже чверть із них - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 100 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Кореньок, Волфине, Бачівськ, Сопич, Бунякине, Гірки, Безсалівка та Пустогород Сумської області; Сеньківка й Михальчина Слобода Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільна Слобода та Суми.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти здійснили 24 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники десять разів намагалися прорвати оборону в районах Козачої Лопані, Лиману, Ізбицького та Синельникового, два боєзіткнення тривають.
Бої на сході
На Лиманському напрямку зафіксовано тринадцять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Озерне та Ямпіль, чотири боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти дев'ятнадцять разів намагалися йти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили п'ять атак противника в районах Малинівки та Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано двадцять три спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького, одне боєзіткнення триває.
На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили одну атаку в районі Березового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку противник сімнадцять разів атакував у районах Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного, чотири боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки та Приморського.
Інші напрямки
За даними Генштабу, на Куп’янському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
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