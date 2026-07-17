На фронті зафіксовано 100 боєзіткнень, майже чверть із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 100 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 17 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Кореньок, Волфине, Бачівськ, Сопич, Бунякине, Гірки, Безсалівка та Пустогород Сумської області; Сеньківка й Михальчина Слобода Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільна Слобода та Суми.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти здійснили 24 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники десять разів намагалися прорвати оборону в районах Козачої Лопані, Лиману, Ізбицького та Синельникового, два боєзіткнення тривають.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку зафіксовано тринадцять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Озерне та Ямпіль, чотири боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти дев'ятнадцять разів намагалися йти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили п'ять атак противника в районах Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано двадцять три спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького, одне боєзіткнення триває.

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На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили одну атаку в районі Березового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник сімнадцять разів атакував у районах Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного, чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки та Приморського.

Інші напрямки

За даними Генштабу, на Куп’янському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

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