Враг наиболее активно атакует на Славянском направлении, в целом на фронте - 193 боестолкновения, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 18 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес 64 авиаудара с применением 198 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6963 дрона-камикадзе и осуществил 2462 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений с противником, четыре из которых продолжаются до сих пор. Противник совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилипки. Два боевых столкновения продолжаются.

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По данным Генштаба, на Купянском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

Десять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышевого и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 28 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили семь атак в сторону Юрковки и в районах населенных пунктов Новомарково, Пазено, Никифоровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Долгая Балка. Два боевых столкновения продолжаются.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Сергиевки, Новоподогородного, Кучерова Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов, 12 - ранены; уничтожен один танк, одна единица специальной техники и 19 укрытий личного состава врага. Повреждены четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники и 125 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 293 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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На Александровском направлении противник дважды атаковал в сторону Вороного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили две вражеские атаки в сторону Гиркого и Воздвижевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.