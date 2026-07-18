Оккупанты на Лиманском направлении доставляют боекомплект пешком и дронами "Молния" из-за потерь в логистике, - 66 ОМБр

Российские штурмовики на Лиманском направлении из-за постоянных ударов украинских беспилотников вынуждены доставлять снабжение пешком или использовать ударные дроны "Молния" в качестве транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире АрмияTV рассказал пресс-секретарь 66-й механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы охотимся не только на самих россиян, но и на любые их логистические операции. В основном противник пытается осуществлять свою логистику пешком, то есть использует тех самых россиян, которые на своих спинах пытаются доставить боекомплект, средства связи, powerbankи, иногда провиант на передовую.

Но, скажем так, это малоподвижные цели, которые преодолевают десятки километров. И при встрече с нашими дронами они уже достаточно уставшие, поэтому не так эффективно могут прятаться, убегать и выживать.

Конечно, россияне используют и другие способы. Очень часто это использование ударных "молний" в логистических целях. То есть вместо боекомплекта туда закрепляют необходимое снабжение и отправляют на свои позиции", — сказал Денисюк.

Что этому предшествовало?

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 вражескую атаку в районах Лимана и Озерного, а также в направлениях Новоселовки, Дробышева и Ямполя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пытается создать "зону контроля" вдоль всей границы с Украиной, — Трегубов