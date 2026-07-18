Окупанти на Лиманському напрямку доставляють боєкомплект пішки та дронами "Молнія" через втрати логістики, - 66 ОМБр

Російські штурмовики на Лиманському напрямку через постійні удари українських безпілотників змушені переносити забезпечення пішки або використовувати ударні дрони "Молнія" як транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі АрміяTV розповів речник 66-ї механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

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"Ми полюємо не лише на самих росіян, а й на їхні будь-які логістичні заходи. Здебільшого противник намагається здійснювати свою логістику пішим ходом, тобто використовує тих самих росіян, які на своїх спинах намагаються занести боєкомплект, зв’язок, павербанки, іноді про провізію на передній край.

Але так само, скажімо так, це малорухомі цілі, які долають десятки кілометрів відстані. І при зустрічі з нашими дронами вони вже є доволі втомленими, тому не так ефективно можуть ховатися, втікати і виживати.

Звісно, росіяни використовують інші способи. Дуже часто це використання ударних "молній" з логістичною метою. Тобто, замість боєкомплекту туди чіпляють необхідне забезпечення і відправляють на власні позиції", - сказав Денисюк.

Що передувало?

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 21 ворожу атаку в районах Лимана та Озерного, а також у напрямках Новоселівки, Дробишева та Ямполя.

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