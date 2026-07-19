На фронті відбулося 183 боєзіткнення: найбільше – на Слов’янському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 19 липня, на фронті відбулося 183 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував 39 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 150 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6351 дрон-камікадзе та здійснив 2184 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог не проводив штурмових дій, проте завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки. Одне боєзіткнення триває.

позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки. Одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

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Бої на сході

Чотирнадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки та у бік Шийківки, Лиману й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та Степанівка. Одне боєзіткнення триває.

Вісімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Удачне, Філія, Гришине та у бік Кучерів Яр, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Шевченко, Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупантів, 27 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу ворога, два пункти управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено одну артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 20 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого. Один бій досі триває.

у районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого. Один бій досі триває. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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