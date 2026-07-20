На фронте произошло 183 боевых столкновения: больше всего - на Славянском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 19 июля, на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес три ракетных удара, применил 39 ракет, совершил 56 авиационных ударов с применением 150 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6351 дрон-камикадзе и совершил 2184 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг не проводил штурмовых действий, однако нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки. Одно боевое столкновение продолжается. На Купянском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

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Бои на востоке

Четырнадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки и в сторону Шейковки, Лимана и Озерного . Три атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 24 попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

Восемнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Филия, Гришино и в сторону Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Шевченко, Новоподогородное.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 27 - ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, три укрытия личного состава врага, два пункта управления БПЛА и склад горюче-смазочных материалов. Повреждено одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и 20 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районе Железнодорожного и в сторону Доброполья, Цветково, Воздвижевки, Гиркого. Один бой продолжается до сих пор.

в районе Железнодорожного и в сторону Доброполья, Цветково, Воздвижевки, Гиркого. Один бой продолжается до сих пор. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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