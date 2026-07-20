Враг 70 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

С начала суток понедельника, 20 июля, на фронте российские оккупанты 70 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Пустогород, Коренок, Яструбщина, Волфино, Горки и Студенок.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну вражескую атаку. В то же время оккупанты совершили 25 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовые операции захватчиков в районах Вовчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного, одно боевое столкновение продолжается.

захватчиков в районах Вовчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного, одно боевое столкновение продолжается. На Купянском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного, одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты двадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано два штурма оккупантов в районах Юрковки и Васютинского, один бой продолжается до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Русина Яра.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано двадцать две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Мирного, Сергеевки, Удачного, Новоподогородного и Новопавловки, три боевых столкновения продолжаются.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении противник девять раз атаковал в районах Верхней Терсы, Воздвижевки, Цветково, Косовцево и Горького, одно боестолкновение продолжается.

в районах Верхней Терсы, Воздвижевки, Цветково, Косовцево и Горького, одно боестолкновение продолжается. На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в районе Белогорья.

На Александровском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

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