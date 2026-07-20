На фронте за сутки произошло 235 боев: Покровское, Славянское и Лиманское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

В течение суток российская армия наиболее активно штурмовала позиции ВСУ на Славянском, Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях. Всего зафиксировано 235 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 10 761 дрон-камикадзе и осуществил 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки.

На Купянском направлении за минувшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Лиманском направлении противник 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки, Грековки и в направлении Шейковки, Ставков, Лимана и Озерного.

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На Славянском направлении противник совершил 27 штурмов в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Павловки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 30 штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Удачное, Филия, Гришино и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Мирное, Белицкое, Светлое, Новопавловка, Шевченко, Новоподогородное.

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На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районе Зализнычного и в сторону Доброполья, Цветково, Воздвижевки, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления БПЛА, одно орудие, два склада МТЗ и один важный объект противника.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 человек. Также были уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, шесть средств противовоздушной обороны, девять наземных робототехнических комплексов, 18 ракет, 1769 беспилотных летательных аппаратов, 605 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.