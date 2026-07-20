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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 430 530 человек (+1 600 за сутки), 12 158 танков, 46 343 артиллерийских системы, 24 971 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 430 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 430 530 (+1 600) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 158 (+2) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 971 (+8) единица
  • артиллерийских систем — 46 343 (+82) единицы
  • РСЗО – 1 953 (+3) единицы
  • средств ПВО – 1 511 (+6) единиц
  • самолетов – 438 (+0) единиц
  • вертолетов – 354 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769) единиц
  • крылатых ракет – 4 933 (+18) единицы
  • кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) единицы
  • специальной техники – 4 433 (+3) единицы.

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Потери противника по состоянию на 20 июля

Автор: 

армия РФ (23340) Генштаб ВС (8370) ликвидация (4448) уничтожение (10256)
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Топ комментарии
+15
цифри - це прото свято якесь!
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20.07.2026 07:04 Ответить
+6
Чим більше коллтмордих здохне тим чистілим стане повітря прибрати це біосміття випало на долю пашіх захистниаів Українські захистники це сила і міць бийте без жалю і співчуття ворог повинен згинуть Слава Героям
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20.07.2026 07:26 Ответить
+5
Ні, це русня занадто повірила у відставки і вирішила, що у хахлов дрони - фсьо, значіт, тєпєрь можно спокойно накапліваться бліжє. Результат.
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20.07.2026 07:30 Ответить

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