Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 430 530 человек (+1 600 за сутки), 12 158 танков, 46 343 артиллерийских системы, 24 971 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 430 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 430 530 (+1 600) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 158 (+2) единиц

боевых бронированных машин – 24 971 (+8) единица

артиллерийских систем — 46 343 (+82) единицы

РСЗО – 1 953 (+3) единицы

средств ПВО – 1 511 (+6) единиц

самолетов – 438 (+0) единиц

вертолетов – 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769) единиц

крылатых ракет – 4 933 (+18) единицы

кораблей / катеров – 34 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) единицы

специальной техники – 4 433 (+3) единицы.

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