Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 430 530 человек (+1 600 за сутки), 12 158 танков, 46 343 артиллерийских системы, 24 971 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 430 530 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 430 530 (+1 600) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 158 (+2) единиц
- боевых бронированных машин – 24 971 (+8) единица
- артиллерийских систем — 46 343 (+82) единицы
- РСЗО – 1 953 (+3) единицы
- средств ПВО – 1 511 (+6) единиц
- самолетов – 438 (+0) единиц
- вертолетов – 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769) единиц
- крылатых ракет – 4 933 (+18) единицы
- кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) единицы
- специальной техники – 4 433 (+3) единицы.
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