Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 430 530 осіб (+1 600 за добу), 12 158 танків, 46 343 артсистеми, 24 971 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 430 530 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 430 530 (+1 600) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 158 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.
- артилерійських систем – 46 343 (+82) од.
- РСЗВ – 1 953 (+3) од.
- засоби ППО – 1 511 (+6) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.
- крилаті ракети – 4 933 (+18) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.
- спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.
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