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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 430 530 осіб (+1 600 за добу), 12 158 танків, 46 343 артсистеми, 24 971 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 430 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 430 530 (+1 600) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 158 (+2) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 971 (+8) од.
  • артилерійських систем – 46 343 (+82) од.
  • РСЗВ  – 1 953 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 511 (+6) од.
  • літаків  – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.
  • крилаті ракети – 4 933 (+18) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.
  • спеціальна техніка  – 4 433 (+3) од.

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Втрати ворога на 20 липня

Автор: 

армія рф (21560) Генштаб ЗС (8683) ліквідація (4837) знищення (10583)
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