Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 430 530 осіб (+1 600 за добу), 12 158 танків, 46 343 артсистеми, 24 971 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 430 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 430 530 (+1 600) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 158 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.

артилерійських систем – 46 343 (+82) од.

РСЗВ – 1 953 (+3) од.

засоби ППО – 1 511 (+6) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.

крилаті ракети – 4 933 (+18) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.

спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.

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