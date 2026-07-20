На фронті за добу 235 боїв: Покровський, Слов’янський і Лиманський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб. КАРТА

Протягом доби російська армія найбільш активно штурмувала позиції ЗСУ на Слов'янському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

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Обстріли України

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки та у бік Шийківки, Ставків, Лиману й Озерного.

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На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Павлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка, Шевченко, Новопідгородне.

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На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1600 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 18 ракет, 1769 безпілотних літальних апаратів, 605 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.