На фронте произошло 186 боевых столкновений: враг наступает на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток понедельника, 20 июля, на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 56 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6595 дронов-камикадзе и совершил 2368 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм. Враг нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на других направлениях

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Куриловка.

Тринадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Шийковки, Дробишевого, Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки; еще три боевых столкновения продолжаются.

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Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в районе Ильиновки, Константиновки, Иванополья и Русина Яра.

Всего враг совершил 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шевченко, Новое Шахово, Вольное, Новоалександровка, Торецкое, Софиевка, Кучеров Яр, Белицкое, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новоподогородное и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 28 оккупантов и 20 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы противника. Повреждено шесть артиллерийских систем противника. Уничтожено или подавлено 234 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Тернового.

Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижовка, Цветково, Чаривное, Косовцево и Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогорья.

Штурмовых действий противника на Приднепровском направлении не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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