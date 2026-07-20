На фронте произошло 186 боевых столкновений: враг наступает на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб
С начала суток понедельника, 20 июля, на фронте произошло 186 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 56 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6595 дронов-камикадзе и совершил 2368 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм. Враг нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на других направлениях
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.
На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Куриловка.
Тринадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Шийковки, Дробишевого, Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки; еще три боевых столкновения продолжаются.
Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в районе Ильиновки, Константиновки, Иванополья и Русина Яра.
- Всего враг совершил 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шевченко, Новое Шахово, Вольное, Новоалександровка, Торецкое, Софиевка, Кучеров Яр, Белицкое, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новоподогородное и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 28 оккупантов и 20 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы противника. Повреждено шесть артиллерийских систем противника. Уничтожено или подавлено 234 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Тернового.
- Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижовка, Цветково, Чаривное, Косовцево и Горькое.
На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогорья.
Штурмовых действий противника на Приднепровском направлении не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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