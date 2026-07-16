Самые активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях. Всего на фронте - более 50 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 16 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Потаповка, Коренок, Рыжевка, Волфино, Горки, Безсаловка, Товстодубовое, Уланово, Голишевское, Стецковка, Бунячино, Сопич, Нескучное, Кучеровка, Яструбщина; в Черниговской области – Богданово. Авиаудары были нанесены по Новым Виркам и Товстодубовому.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Кутьковки, Хатнего. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробишевого и Новомихайловки. Две атаки продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новоподогороднее и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса и Цветково.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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