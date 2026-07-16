Самые активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях. Всего на фронте - более 50 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 16 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Потаповка, Коренок, Рыжевка, Волфино, Горки, Безсаловка, Товстодубовое, Уланово, Голишевское, Стецковка, Бунячино, Сопич, Нескучное, Кучеровка, Яструбщина; в Черниговской области – Богданово. Авиаудары были нанесены по Новым Виркам и Товстодубовому.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Кутьковки, Хатнего. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробишевого и Новомихайловки. Две атаки продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новоподогороднее и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка.

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На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса и Цветково.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.