Найактивніші бої тривають на Слов’янському та Покровському напрямках. Загалом на фронті - понад 50 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 16 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Безсалівка, Товстодубове, Уланове, Голишівське, Стецьківка, Бунячине, Сопич, Нескучне, Кучерівка, Яструбщина; на Чернігівщині – Богданове. Авіаударів зазнали Нові Вирки та Товстодубове.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в бік Ізбицького, Кутьківки, Хатнього. Одне боєзіткнення досі триває.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого та Новомихайлівки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Степанівка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.