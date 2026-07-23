На фронте за сутки произошло 261 боевое столкновение, наиболее ожесточенные - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, где в общей сложности совершили более 90 атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9923 дрона-камикадзе и осуществил 3085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс два авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Фиголевки и в сторону населенных пунктов Терновая, Прилипка, Графское, Кутьковка, Малый Бурлук.

На Купянском направлении произошла одна атака противника в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево, Ставков и Озерного.

На Славянском направлении противник 25 раз штурмовал в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили пять атак в районе Никифоровки и в сторону Васютинского и Юрковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Шахово, Никаноровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Мирное, Светлое, Шевченко, Сергеевка.

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На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Воздвижевки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветково и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения живой силы и двум другим важным объектам российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили1460 человек. Также уничтожено 28 танков, 12 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 3 ракеты, 13 наземных робототехнических комплексов, 1688 беспилотных летательных аппаратов, 541 единицу автомобильной и три единицы специальной техники противника.