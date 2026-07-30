Генштаб готовит ряд системных изменений для более оперативного реагирования на передовой, - Зеленский
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит ряд системных изменений для улучшения оценки обстановки на передовой и оперативного реагирования на ее изменения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба Игорем Скибюком, и.о. министра обороны Евгением Хмарю и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой, передает Цензор.НЕТ.
Доклады
- Так, Зеленский отметил, что заслушал доклады Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, Евгения Хмары и Павла Палисы.
"Подробно обсудили вызовы, которые возникают сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях. Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут обеспечить Украине большую защиту", - рассказал президент.
- Кроме того, был доклад о ситуации на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки.
- Также обсуждалась ситуация с экспортным морским коридором - что уже сделано в этом направлении и какой план мероприятий еще будет реализован.
Дальнобойные санкции
"Благодарен всем воинам и подразделениям, задействованным в выполнении нашего плана дальнобойных санкций против России за войну. Продолжается наша операция точечных ударов по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов точечных ударов", - отметил Зеленский.
Президент поручил Главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в странах нашего региона.
Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с партнерами Украины в Европе, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО.
Задачи Генштаба
По словам Зеленского, Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, среди прочего, четче оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность.
Также Зеленский поблагодарил все подразделения, которые реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль