Генштаб готовит ряд системных изменений для более оперативного реагирования на передовой, - Зеленский

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит ряд системных изменений для улучшения оценки обстановки на передовой и оперативного реагирования на ее изменения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба Игорем Скибюком, и.о. министра обороны Евгением Хмарю и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой, передает Цензор.НЕТ.

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Доклады

"Подробно обсудили вызовы, которые возникают сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях. Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут обеспечить Украине большую защиту", - рассказал президент.

Кроме того, был доклад о ситуации на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки.

Также обсуждалась ситуация с экспортным морским коридором - что уже сделано в этом направлении и какой план мероприятий еще будет реализован.

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Дальнобойные санкции

"Благодарен всем воинам и подразделениям, задействованным в выполнении нашего плана дальнобойных санкций против России за войну. Продолжается наша операция точечных ударов по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов точечных ударов", - отметил Зеленский.

Президент поручил Главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в странах нашего региона.

Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с партнерами Украины в Европе, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО.

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Задачи Генштаба

По словам Зеленского, Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, среди прочего, четче оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность.

Также Зеленский поблагодарил все подразделения, которые реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство.

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