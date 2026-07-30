Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов пяти государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломатические шаги и новые послы

Глава государства сообщил, что принял верительные грамоты от послов Омана, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Нидерландов и Франции.

Во время встречи Зеленский проинформировал дипломатов о ситуации в Украине. В частности, он рассказал о ночном российском обстреле.

"Даже во время нашего общения с послами Россия продолжала наносить удары по нашим городам и населенным пунктам. В таких условиях ПВО - это наш неизменный приоритет. Каждый, кто может помочь - будь то поставками ракет или работой над противоракетной обороной, - напрямую способствует защите человеческих жизней", - отметил Президент.

Читайте также: Мы довели уровень сбиваемых российских ударных дронов до 93%, - Зеленский

Безопасность и двусторонние отношения

Помимо вопросов безопасности, в ходе встреч обсуждались двусторонние отношения между Украиной и каждым из государств, которые представляют новые послы.

Также сообщается, что Президент Украины назначил Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Кения Юрия Токаря послом в Союзе Коморских Островов по совместительству.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский заявил, что Генштаб готовит ряд системных изменений для более оперативного реагирования на передовой.

Читайте также: Зеленский назначил Федорова начальником ЦСО "А" СБУ и сменил руководителей управлений в нескольких областях