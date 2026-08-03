Зварич и Боднар станут заместителями Сибиги, - Зеленский
Министр иностранных дел Андрей Сибига утвердил кандидатуры двух новых заместителей. Ими станут посол Украины в Чехии Василий Зварич и посол Украины в Польше Василий Боднар.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наHromadske.ua, об этом во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, после согласования кандидатур с президентом окончательное решение о назначении Василия Зварича и Василия Боднара должен принять Кабинет министров Украины.
Ожидается, что новые назначения укрепят руководящий состав Министерства иностранных дел, учитывая дипломатический опыт обоих кандидатов.
Что известно о новых заместителях министра иностранных дел
Василий Зварич родился 27 января 1977 года в Стрые Львовской области. В 1999 году с отличием окончил факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Дипломатическую карьеру начал в Министерстве иностранных дел Украины, где работал в различных структурных подразделениях. Также занимал должности секретаря посольства Украины в Турции и советника посольства Украины в США.
В феврале 2022 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше. С июня 2024 года возглавляет посольство Украины в Чехии.
Василий Боднар имеет многолетний опыт дипломатической работы. В 2006–2010 годах работал в посольстве Украины в Польше. Впоследствии был советником посольства Украины в Турции, а в 2015 году стал генеральным консулом Украины в Стамбуле.
В 2017–2021 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.
В 2021 году возглавил посольство Украины в Турции, сменив на этом посту нынешнего главу МИД Андрея Сибигу. В 2024 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше.
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