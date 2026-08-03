Зварич и Боднар станут заместителями Сибиги, - Зеленский

Министр иностранных дел Андрей Сибига утвердил кандидатуры двух новых заместителей. Ими станут посол Украины в Чехии Василий Зварич и посол Украины в Польше Василий Боднар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наHromadske.ua, об этом во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, после согласования кандидатур с президентом окончательное решение о назначении Василия Зварича и Василия Боднара должен принять Кабинет министров Украины.

Ожидается, что новые назначения укрепят руководящий состав Министерства иностранных дел, учитывая дипломатический опыт обоих кандидатов.

Что известно о новых заместителях министра иностранных дел

Василий Зварич родился 27 января 1977 года в Стрые Львовской области. В 1999 году с отличием окончил факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Дипломатическую карьеру начал в Министерстве иностранных дел Украины, где работал в различных структурных подразделениях. Также занимал должности секретаря посольства Украины в Турции и советника посольства Украины в США.

В феврале 2022 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше. С июня 2024 года возглавляет посольство Украины в Чехии.

Василий Боднар имеет многолетний опыт дипломатической работы. В 2006–2010 годах работал в посольстве Украины в Польше. Впоследствии был советником посольства Украины в Турции, а в 2015 году стал генеральным консулом Украины в Стамбуле.

В 2017–2021 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

В 2021 году возглавил посольство Украины в Турции, сменив на этом посту нынешнего главу МИД Андрея Сибигу. В 2024 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше.

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