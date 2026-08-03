Зварич та Боднар стануть заступниками Сибіги, - Зеленський

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури двох нових заступників. Ними стануть посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.ua, про це під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, після погодження кандидатур із президентом остаточне рішення про призначення Василя Зварича та Василя Боднара має ухвалити Кабінет Міністрів України.

Очікується, що нові призначення посилять керівний склад Міністерства закордонних справ, зважаючи на дипломатичний досвід обох кандидатів.

Що відомо про нових заступників міністра закордонних справ

Василь Зварич народився 27 січня 1977 року в Стрию Львівської області. У 1999 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дипломатичну кар'єру розпочав у Міністерстві закордонних справ України, де працював у різних структурних підрозділах. Також обіймав посади секретаря посольства України в Туреччині та радника посольства України у США.

У лютому 2022 року був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Польщі. Із червня 2024 року очолює посольство України в Чехії.

Василь Боднар має багаторічний досвід дипломатичної роботи. У 2006–2010 роках працював у посольстві України в Польщі. Згодом був радником посольства України в Туреччині, а у 2015 році став генеральним консулом України в Стамбулі.

У 2017–2021 роках обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

У 2021 році очолив посольство України в Туреччині, змінивши на цій посаді нинішнього главу МЗС Андрія Сибігу. У 2024 році був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Польщі.

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