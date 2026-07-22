Корецький представив міністра Кіма колективу Мінветеранів: Є чіткий план першочергових і довгострокових кроків. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький представив міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма колективу Мінветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів та Кім у соцмережах.

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Пріоритети діяльності

Так, зазначається, що під час знайомства з колективом Віталій Кім представив своє бачення роботи Міністерства, наголосивши на необхідності чіткого розмежування стратегічного, тактичного та оперативного рівнів управління, а також окреслив ключові пріоритети діяльності відомства.

Серед основних - забезпечення системної і комплексної підтримки ветеранів і ветеранок, їхніх родин, а також членів сімей полеглих Захисників і Захисниць України, створення належних умов для їхньої успішної самореалізації у цивільному житті.

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Повідомляється, що особливу увагу буде приділено житловому забезпеченню, розширенню програм фізичної та психологічної реабілітації, професійної адаптації, розвитку й масштабуванню цифрових сервісів для ветеранської спільноти, реалізації державної політики вшанування пам'яті полеглих Захисників і Захисниць України, а також ефективній взаємодії з Урядом та профільним парламентським Комітетом щодо вдосконалення законодавства.

Конкретний результат

Також міністр зазначив, що діяльність Мінветеранів ґрунтуватиметься на принципах відкритості, професійності, відповідальності та оперативного ухвалення рішень. А головним критерієм ефективності роботи залишатиметься конкретний результат для кожного й кожної, хто захищав і продовжує захищати Україну.

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"Дякую Президенту України, Уряду та народним депутатам за довіру. Розумію відповідальність. Є чіткий план першочергових і довгострокових кроків, які хочу реалізувати в Міністерстві. Будемо працювати системно та на результат", - написав Кім.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади глави Миколаївської ОДА.