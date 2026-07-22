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Корецький представив міністра Кіма колективу Мінветеранів: Є чіткий план першочергових і довгострокових кроків. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький представив міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма колективу Мінветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів та Кім у соцмережах.

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Корецький представив Кіма колективу Мінветеранів

Пріоритети діяльності

Так, зазначається, що під час знайомства з колективом Віталій Кім представив своє бачення роботи Міністерства, наголосивши на необхідності чіткого розмежування стратегічного, тактичного та оперативного рівнів управління, а також окреслив ключові пріоритети діяльності відомства.

Серед основних - забезпечення системної і комплексної підтримки ветеранів і ветеранок, їхніх родин, а також членів сімей полеглих Захисників і Захисниць України, створення належних умов для їхньої успішної самореалізації у цивільному житті.

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Корецький представив Кіма колективу Мінветеранів

Повідомляється, що особливу увагу буде приділено житловому забезпеченню, розширенню програм фізичної та психологічної реабілітації, професійної адаптації, розвитку й масштабуванню цифрових сервісів для ветеранської спільноти, реалізації державної політики вшанування пам'яті полеглих Захисників і Захисниць України, а також ефективній взаємодії з Урядом та профільним парламентським Комітетом щодо вдосконалення законодавства.

Конкретний результат

Також міністр зазначив, що діяльність Мінветеранів ґрунтуватиметься на принципах відкритості, професійності, відповідальності та оперативного ухвалення рішень. А головним критерієм ефективності роботи залишатиметься конкретний результат для кожного й кожної, хто захищав і продовжує захищати Україну.

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Корецький представив Кіма колективу Мінветеранів

"Дякую Президенту України, Уряду та народним депутатам за довіру. Розумію відповідальність. Є чіткий план першочергових і довгострокових кроків, які хочу реалізувати в Міністерстві. Будемо працювати системно та на результат", - написав Кім.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади глави Миколаївської ОДА.

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (311) Кім Віталій (473)
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Топ коментарі
+10
Це вже пиз..ць чи ще далі є куди?
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22.07.2026 19:14 Відповісти
+5
для Кіма? ні, він ще один хутір в Іспанії викупить.
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22.07.2026 19:17 Відповісти
+4
Кім і міністерство ветеранів? Це як лис нічний сторож у курнику. Він то і дня в армії не служив і наполягав, щоб військові не йшли в політику. А ще подейкують, що негарно наговорив про генерала Марченко, який фактично організував оборону Миколаївської області і півдня, взявши собі всі його заслуги.
Мій прогноз, що Кім пробуде на цій посаді десь трохи більше пів року.
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22.07.2026 19:31 Відповісти

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