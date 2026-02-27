Понад 1800 порушень: Мінветеранів перевірило надання статусів у регіонах

Міністерство у справах ветеранів України під час перевірок у 2025 році виявило понад 1840 порушень у наданні статусів ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінветеранів.

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Міністерство перевірило дотримання вимог при наданні статусів

"Для держави є важливим забезпечити законність та справедливість під час надання статусів. Адже ветерани, ветеранки та родини полеглих Героїв мають отримувати передбачені законом соціальні гарантії без зайвих бар’єрів та помилок. Саме тому Мінветеранів приділяє належну увагу роботі місцевим структурним підрозділам з питань ветеранської політики. Мета — з’ясувати, чи належно дотримуються вимоги щодо однакового застосування норм чинного законодавства під час надання статусів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про статуси: особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

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Виявлено близько 2000 порушень

Зазначається, що впродовж 2025 року представники Мінветеранів перевірили документи, які були підставою для надання понад 12 тис. осіб відповідних статусів у 60 місцевих структурних підрозділах з питань ветеранської політики

За результатами виявлено понад 1840 порушень, найпоширеніші з них:

статус надано без достатніх законних підстав;

у справах бракує обов’язкових документів;

статус надано за іншим пунктом відповідної статті закону;

заяви оформлені не за встановленою формою;

причина інвалідності не відповідає вимогам законодавства.

Також в окремих випадках статуси надавалися без підтвердження причинного зв’язку смерті чи інвалідності із захистом Батьківщини, і крім того, були випадки подвійного надання статусів через подання декількох заяв — паперової та через портал "Дія".

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Чому це важливо

"Неправомірне надання статусів призводить до нецільового використання бюджетних коштів і підриває довіру до системи соціального захисту. Водночас помилки можуть позбавити реальних Захисників і Захисниць та їхні родини належної підтримки", - заявили у відомстві.

Висновки перевірок

Зазначається, що за результатами перевірок місцевим структурним підрозділам з питань ветеранської політики рекомендовано:

переглянути рішення, прийняті з порушеннями;

витребувати від заявників відсутні документи;

у разі відсутності законних підстав — скасувати неправомірно надані статуси; перевірити раніше видані посвідчення;

виправити помилки в ЄДРВВ.

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