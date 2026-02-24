УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7662 відвідувача онлайн
Новини Робота для ветеранів у системі МВС
2 025 25

Ветерани з інвалідністю зможуть служити в поліції, - Рада ухвалила закон

Ветерани без бар’єрів: Рада змінила правила відбору до поліції

Верховна Рада України ухвалила закон №14194, що відкриває додаткові можливості для служби в Національній поліції України ветеранам, які отримали поранення чи інвалідність під час захисту держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон №14194, який відкриває додаткові можливості для проходження служби в Національній поліції ветеранами, які отримали поранення чи інвалідність під час захисту держави. Це рішення - про справедливість", - написав він.

Також читайте: МВС України пропонує ветеранам війни працевлаштування

Кандидатів звільнять від проходження перевірки рівня фізичної підготовки

Чинна система добору не враховувала реальні фізичні можливості тих, хто пройшов фронт. Ми ініціювали зміни, щоб адаптувати процедури відбору без зниження вимог до безпеки та професійних стандартів, але з урахуванням індивідуальних можливостей кожного ветерана.

Відтепер кандидати, які проходили службу в поліції, ДПСУ, органах цивільного захисту, ЗСУ та інших військових формуваннях і брали участь у бойових діях, можуть бути звільнені від проходження перевірки рівня фізичної підготовки.

Також читайте: Уряд затвердив механізм отримання спецстатусу для ветеранського бізнесу: хто може скористатися?

Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеки держави

Бойовий досвід, витримка і відповідальність - цінні для системи безпеки. Так працюють і країни ЄС та НАТО.

Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеки держави. Наше завдання - створити для цього комфортні умови.

"Дякую народним депутатам, зокрема членам Комітету з питань правоохоронної діяльності, та Верховній Раді України за підтримку цієї ініціативи", - наголосив Клименко.

Читайте: Стартував прийом заявок на оновлену "Власну справу" та "Гранти для ветеранів": як змінилися програми?

Автор: 

ветерани (1233) МВС (3513)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А поліція зможе служити на ЛБЗ?
показати весь коментар
24.02.2026 19:20 Відповісти
+10
На каких должностях? Кабинетные все заняты. Ветераны с инвалидностью будут стоять на блок-постах полную смену или ловить преступников?
показати весь коментар
24.02.2026 19:22 Відповісти
+8
В поліція зможе служити в зсу? Не тільки в тилах а і на лбз, поліція зараз під зав'язку забита в тилах.
показати весь коментар
24.02.2026 19:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А поліція зможе служити на ЛБЗ?
показати весь коментар
24.02.2026 19:20 Відповісти
Зворотньої дії не має.
показати весь коментар
24.02.2026 19:40 Відповісти
Це не зворотна дія а симетричні заходи.
показати весь коментар
24.02.2026 19:42 Відповісти
На каких должностях? Кабинетные все заняты. Ветераны с инвалидностью будут стоять на блок-постах полную смену или ловить преступников?
показати весь коментар
24.02.2026 19:22 Відповісти
З тцк- в поліцію.
показати весь коментар
24.02.2026 19:33 Відповісти
там спритні інваліди
показати весь коментар
24.02.2026 19:44 Відповісти
А звідки ви взяли інформацію,що "кабінетні" посади зайняті ? Ви не прави.
показати весь коментар
24.02.2026 20:10 Відповісти
В поліція зможе служити в зсу? Не тільки в тилах а і на лбз, поліція зараз під зав'язку забита в тилах.
показати весь коментар
24.02.2026 19:24 Відповісти
А треба так, щоб до поліцї брали виключно тих, хто служив, а не "міня нінаучілі"...
показати весь коментар
24.02.2026 19:28 Відповісти
Це неможливо. Уявіть: викликає головний черкаський мусор підлеглих поліцейських із числа реальних убдешників і ставить їм задачу на замовлення місцевого пропутлєрського бандюка і за його бабки покошмарити ветерана війни і майданівця, який заважає мафії...
показати весь коментар
25.02.2026 07:34 Відповісти
В штатах на таможні працює багато колишніх вояків.
В Україні потрібно максимально замінити на таможні персонал на звільнених від війни, але здатних служити на таможні ветеранів.
показати весь коментар
24.02.2026 19:28 Відповісти
ахаххаах, там на таможне отдельный мир, там поколениями уже "служат")) там нужно целые спецоперации проводить задерживать пачками местное коррумпированное болото, а это болото еще и в казну проценты несет, такую кормушку вряд ли кто-то будет трогать
показати весь коментар
24.02.2026 19:41 Відповісти
там ще ненароджені вже пристрояні
показати весь коментар
24.02.2026 19:43 Відповісти
- "Можєт лі син генерала стать маршалом"?
- "Нєт! Нє можєт, у маршала єсть свой син"
показати весь коментар
24.02.2026 20:24 Відповісти
Поліція з птрс, ох це дупа буде по всій країні.
показати весь коментар
24.02.2026 19:40 Відповісти
Баш на баш - поліція в ЗСУ а поранені солдати в поліцію
показати весь коментар
24.02.2026 19:41 Відповісти
Нагадую, що у діючого генпрокурора є ксіва УБД.
показати весь коментар
24.02.2026 19:42 Відповісти
Це що за інвалідність має бути, щоб була можливість з нею служити...

у мене інвалідність, і мені важко до найближчого Сільпо сходити.
показати весь коментар
24.02.2026 19:50 Відповісти
Сомнительная полезность, в полиции своих инвалидов хватает.
показати весь коментар
24.02.2026 19:56 Відповісти
видимість роботи і піклування про ветеранів.Закон ухвалили,що вам ветераним ще не вистача
показати весь коментар
24.02.2026 20:04 Відповісти
А як це можливо? На яких посадах? Там же свої вимоги по здоровʼю є. Наприклад, зір не менше 0.5 без корекції.
показати весь коментар
24.02.2026 20:39 Відповісти
Мусорів ухилянтів хочуть прикрити ветеранами з інвалідністю.Подивимось чи ветерани підуть на таке.
показати весь коментар
24.02.2026 23:30 Відповісти
Чому б усих ухилянтив з полиции, таможни, податковой, тцк не поміняти на жінок, я впевнений, що від цього тільки краще стали б працювати всі ці служби. Та и не треба було б им ховатися за спідницею жінок як зараз.
показати весь коментар
24.02.2026 23:45 Відповісти
Навіть якщо який ветеран і захоче піти туди служити, щоб розворушити те кубло пропарашних злочинців, то йому відмовлять.
показати весь коментар
25.02.2026 07:26 Відповісти
 
 