Ветерани з інвалідністю зможуть служити в поліції, - Рада ухвалила закон
Верховна Рада України ухвалила закон №14194, що відкриває додаткові можливості для служби в Національній поліції України ветеранам, які отримали поранення чи інвалідність під час захисту держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
"Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон №14194, який відкриває додаткові можливості для проходження служби в Національній поліції ветеранами, які отримали поранення чи інвалідність під час захисту держави. Це рішення - про справедливість", - написав він.
Кандидатів звільнять від проходження перевірки рівня фізичної підготовки
Чинна система добору не враховувала реальні фізичні можливості тих, хто пройшов фронт. Ми ініціювали зміни, щоб адаптувати процедури відбору без зниження вимог до безпеки та професійних стандартів, але з урахуванням індивідуальних можливостей кожного ветерана.
Відтепер кандидати, які проходили службу в поліції, ДПСУ, органах цивільного захисту, ЗСУ та інших військових формуваннях і брали участь у бойових діях, можуть бути звільнені від проходження перевірки рівня фізичної підготовки.
Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеки держави
Бойовий досвід, витримка і відповідальність - цінні для системи безпеки. Так працюють і країни ЄС та НАТО.
Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеки держави. Наше завдання - створити для цього комфортні умови.
"Дякую народним депутатам, зокрема членам Комітету з питань правоохоронної діяльності, та Верховній Раді України за підтримку цієї ініціативи", - наголосив Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Україні потрібно максимально замінити на таможні персонал на звільнених від війни, але здатних служити на таможні ветеранів.
- "Нєт! Нє можєт, у маршала єсть свой син"
у мене інвалідність, і мені важко до найближчого Сільпо сходити.