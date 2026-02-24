РУС
Работа для ветеранов в системе МВД
1 712 25

Ветераны с инвалидностью смогут служить в полиции, - Рада приняла закон

Ветераны без барьеров: Рада изменила правила отбора в полицию

Верховная Рада Украины приняла закон №14194, открывающий дополнительные возможности для службы в Национальной полиции Украины ветеранам, получившим ранения или инвалидность при защите государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Верховная Рада Украины приняла в целом Закон №14194, который открывает дополнительные возможности для прохождения службы в Национальной полиции ветеранам, получившим ранения или инвалидность во время защиты государства. Это решение - о справедливости", - написал он.

Кандидаты будут освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки

Действующая система отбора не учитывала реальные физические возможности тех, кто прошел фронт. Мы инициировали изменения, чтобы адаптировать процедуры отбора без снижения требований к безопасности и профессиональным стандартам, но с учетом индивидуальных возможностей каждого ветерана.

Отныне кандидаты, которые проходили службу в полиции, ГПСУ, органах гражданской защиты, ВСУ и других военных формированиях и участвовали в боевых действиях, могут быть освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки.

Ветеранский опыт должен и в дальнейшем работать на безопасность государства

Боевой опыт, выдержка и ответственность - ценны для системы безопасности. Так работают и страны ЕС и НАТО.

Ветеранский опыт должен и в дальнейшем работать на безопасность государства. Наша задача - создать для этого комфортные условия.

"Благодарю народных депутатов, в частности членов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, и Верховную Раду Украины за поддержку этой инициативы", - подчеркнул Клименко.

Топ комментарии
+14
А поліція зможе служити на ЛБЗ?
24.02.2026 19:20 Ответить
+10
На каких должностях? Кабинетные все заняты. Ветераны с инвалидностью будут стоять на блок-постах полную смену или ловить преступников?
24.02.2026 19:22 Ответить
+8
В поліція зможе служити в зсу? Не тільки в тилах а і на лбз, поліція зараз під зав'язку забита в тилах.
24.02.2026 19:24 Ответить
А поліція зможе служити на ЛБЗ?
24.02.2026 19:20 Ответить
Зворотньої дії не має.
24.02.2026 19:40 Ответить
Це не зворотна дія а симетричні заходи.
24.02.2026 19:42 Ответить
На каких должностях? Кабинетные все заняты. Ветераны с инвалидностью будут стоять на блок-постах полную смену или ловить преступников?
24.02.2026 19:22 Ответить
З тцк- в поліцію.
24.02.2026 19:33 Ответить
там спритні інваліди
24.02.2026 19:44 Ответить
А звідки ви взяли інформацію,що "кабінетні" посади зайняті ? Ви не прави.
24.02.2026 20:10 Ответить
В поліція зможе служити в зсу? Не тільки в тилах а і на лбз, поліція зараз під зав'язку забита в тилах.
24.02.2026 19:24 Ответить
А треба так, щоб до поліцї брали виключно тих, хто служив, а не "міня нінаучілі"...
24.02.2026 19:28 Ответить
Це неможливо. Уявіть: викликає головний черкаський мусор підлеглих поліцейських із числа реальних убдешників і ставить їм задачу на замовлення місцевого пропутлєрського бандюка і за його бабки покошмарити ветерана війни і майданівця, який заважає мафії...
25.02.2026 07:34 Ответить
В штатах на таможні працює багато колишніх вояків.
В Україні потрібно максимально замінити на таможні персонал на звільнених від війни, але здатних служити на таможні ветеранів.
24.02.2026 19:28 Ответить
ахаххаах, там на таможне отдельный мир, там поколениями уже "служат")) там нужно целые спецоперации проводить задерживать пачками местное коррумпированное болото, а это болото еще и в казну проценты несет, такую кормушку вряд ли кто-то будет трогать
24.02.2026 19:41 Ответить
там ще ненароджені вже пристрояні
24.02.2026 19:43 Ответить
- "Можєт лі син генерала стать маршалом"?
- "Нєт! Нє можєт, у маршала єсть свой син"
24.02.2026 20:24 Ответить
Поліція з птрс, ох це дупа буде по всій країні.
24.02.2026 19:40 Ответить
Баш на баш - поліція в ЗСУ а поранені солдати в поліцію
24.02.2026 19:41 Ответить
Нагадую, що у діючого генпрокурора є ксіва УБД.
24.02.2026 19:42 Ответить
Це що за інвалідність має бути, щоб була можливість з нею служити...

у мене інвалідність, і мені важко до найближчого Сільпо сходити.
24.02.2026 19:50 Ответить
Сомнительная полезность, в полиции своих инвалидов хватает.
24.02.2026 19:56 Ответить
видимість роботи і піклування про ветеранів.Закон ухвалили,що вам ветераним ще не вистача
24.02.2026 20:04 Ответить
А як це можливо? На яких посадах? Там же свої вимоги по здоровʼю є. Наприклад, зір не менше 0.5 без корекції.
24.02.2026 20:39 Ответить
Мусорів ухилянтів хочуть прикрити ветеранами з інвалідністю.Подивимось чи ветерани підуть на таке.
24.02.2026 23:30 Ответить
Чому б усих ухилянтив з полиции, таможни, податковой, тцк не поміняти на жінок, я впевнений, що від цього тільки краще стали б працювати всі ці служби. Та и не треба було б им ховатися за спідницею жінок як зараз.
24.02.2026 23:45 Ответить
Навіть якщо який ветеран і захоче піти туди служити, щоб розворушити те кубло пропарашних злочинців, то йому відмовлять.
25.02.2026 07:26 Ответить
 
 