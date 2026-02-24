Ветераны с инвалидностью смогут служить в полиции, - Рада приняла закон
Верховная Рада Украины приняла закон №14194, открывающий дополнительные возможности для службы в Национальной полиции Украины ветеранам, получившим ранения или инвалидность при защите государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Верховная Рада Украины приняла в целом Закон №14194, который открывает дополнительные возможности для прохождения службы в Национальной полиции ветеранам, получившим ранения или инвалидность во время защиты государства. Это решение - о справедливости", - написал он.
Кандидаты будут освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки
Действующая система отбора не учитывала реальные физические возможности тех, кто прошел фронт. Мы инициировали изменения, чтобы адаптировать процедуры отбора без снижения требований к безопасности и профессиональным стандартам, но с учетом индивидуальных возможностей каждого ветерана.
Отныне кандидаты, которые проходили службу в полиции, ГПСУ, органах гражданской защиты, ВСУ и других военных формированиях и участвовали в боевых действиях, могут быть освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки.
Ветеранский опыт должен и в дальнейшем работать на безопасность государства
Боевой опыт, выдержка и ответственность - ценны для системы безопасности. Так работают и страны ЕС и НАТО.
Ветеранский опыт должен и в дальнейшем работать на безопасность государства. Наша задача - создать для этого комфортные условия.
"Благодарю народных депутатов, в частности членов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, и Верховную Раду Украины за поддержку этой инициативы", - подчеркнул Клименко.
