РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6628 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Черкассах
7 600 53

Митинг ветеранов в Черкассах: требуют от МВД и Нацполиции объективного расследования гибели побратима Сергея Русинова

Около Черкасской областной военной администрации ветераны на акции протеста требовали объективного расследования и привлечения к ответственности причастных к трагедии в селе Нехворощ, когда погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов.

Перед митингом под ОГА большая колонна автомобилей с ветеранами подъехала к зданию областного управления полиции, где ветераны также озвучили свои требования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Участники митинга требуют от министра МВД Игоря Клименко и главы Национальной полиции Ивана Выговского возвращения тела погибшего Русинова семье для достойного прощания и увольнения руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудымы.

Стрельба в Черкасской области: ветераны вышли на митинг

Читайте также: Глава Нацполиции Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области: статус ветерана не является оправданием

"Требования у нас по Русинову такие: выдать тело, потому что тело же не выдают, похоронить его, попрощаться с ним, проводить его как героя – он в 2014 году воевал, в 2022 снова ушел, сейчас двое его сыновей защищают Украину. Второе – выяснить, кто заказал и кто отдавал приказы, и третье – привлечь руководителя областного МВД Гудыму к ответственности", – подчеркнул ветеран Олег Слободяник из Шполы.

Соорганизатор мероприятия Сергей Коваль отметил, что на акцию в Черкассы съехались люди почти со всей страны, чтобы совместно требовать объективного расследования событий.

Стрельба в Черкасской области: ветераны вышли на митинг

"Наши первые требования - обратить внимание на ветеранов, второе - ответственность для исполнителей, и чтобы сняли областного начальника полиции. Человек руководил этим, областной руководитель знал, что происходит. Он знал, что может быть, и послал туда полицейских, их расстреляли, погиб наш побратим, тоже расстрелянный, и это болит", – сказал Сергей Коваль.

Читайте также: Убийство полицейских в Черкасской области: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и ликвидированного стрелка

Другой участник акции, ветеран Андрей Зозуля, рассказал, что 27 января он был возле дома Сергея Русинова и хотел помочь. По его словам, ветераны хотели все уладить без штурма. Он не оправдывает действий Русинова, но считает, что ситуацию можно было решить без стрельбы.

Стрельба в Черкасской области: ветераны вышли на митинг

Напомним, утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. После этого спецназ полиции ликвидировал стрелка.

Огонь по правоохранителям открыл местный житель – бывший военнослужащий Сергей Русинов. Его застрелили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение патрульными ветерана Тютюнника в Чернигове: ГБР расследует превышение служебных полномочий

Стрельба в Черкасской области: ветераны вышли на митинг

Реакция депутата

Депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Виталий Сторожук заявил, что информация о конфликте с ним выдумана.

"У меня никогда не было и не могло быть конфликта с Сергеем Русиновым. 23 декабря 2025 года, на бюджетной сессии Корсунь-Шевченковского городского совета, ветеран ВСУ Сергей Русинов присутствовал в зале вместе с моим помощником, помощником депутата Воропаем Владимиром, и публично поддерживал мое выступление.

Факты событий 27.01.2026 являются предметом досудебного расследования и должны получить исключительно правовую оценку", - говорит он.

Сторожук заявил, что ранее он был инициатором вопроса выделения земельных участков для группы ветеранов, одним из которых был Русинов.

"Неоднократно я получал обращение от ветеранов и военных из соседних громад с копиями отказов органов местного самоуправления - хлопцы обращались ко мне за консультациями и советами".

Любые утверждения о "бизнес-конфликтах" или "отбирании имущества" не имеют никакой основы и не существуют в реальности", - пишет депутат.

Также Сторожук заявил, что никогда не был на так называемом "Селигере" в 2011 году и не находился в РФ в этот период.

"Вся эта выдумка появилась 23.03.2021 года на печально известном сайте antikor.ua в тот же день, после регистрации группой депутатов проекта решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Корсунь-Шевченковского городского совета (о возможных информационных атаках по мне предупреждали заранее, - фото). человека, который, очевидно, не имеет со мной никакого внешнего сходства.

Никаких других подтверждений не существует и не могло существовать, поскольку описанные события не соответствуют действительности", – пояснил он.

Фотография "Селигер-2011" уже была предметом официальной проверки компетентными органами в 2022 году, по результатам которой не было установлено никаких подтверждений его причастности, в связи с чем материалы были закрыты, отметил депутат.

Сторожук также напомнил, что в 2024 году он регистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по спискам партии ОПЗЖ. Решение не было поддержано.

Депутат Сторожук прокоментував конфлікт з ветераном Русіновим
Депутат Сторожук прокоментував конфлікт з ветераном Русіновим
Депутат Сторожук прокоментував конфлікт з ветераном Русіновим
Депутат Сторожук прокоментував конфлікт з ветераном Русіновим

Автор: 

ветераны (1178) митинг (2502) стрельба (3329) убийство (6501) Черкассы (866)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
https://espreso.tv/poglyad-rozstril-na-korsunshchini-nepokarane-zlo-povertaetsya Розстріл на Корсунщині. Непокаране зло повертається

Ригівська мафія на Черкащині живе і процвітає.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:24 Ответить
+24
З 24.02.22 року на фронті.

Думаю - це не лише мої спостереження, підтвердить більшість бойових ветеранів.

Ми в цивільному житті все одно виглядаємо так, що своїх впізнаємо з ходу. Тому що ходимо не в одязі, а в цивільній формі одягу.

Співробітники МВС нас зазвичай теж навчилися впізнавати.

І дуже нас не *******.

Як мені колись заявив якийсь чмошний лейтенант з патрульної служби - "у нас тут свій фронт!".

Тотальний шмон на вулицях, перевірки, неправомірні обшуки, надумані кримінальні справи - це те, що чекає кожного ветерана ЗСУ.

Думаю, ні до чого нормального це не приведе.

Чекають нас численні повторення сценарію фільму "Рембо. Перша кров" в усіх регіонах країни.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:34 Ответить
+24
Що тут говорити. Поліція поїхала виконувати замовлення російського підераста депутата слуг урода, який намагався захопити землю ветерана. Отримали гідну відповідь. Були би живі , якби самі не впряглись у злочин. Оця вся мєнтовка, прокуратура і судді з молоточком.
Ще і підкинули наркоту з бірками, які свідчать що це з облікованих доказів.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приєднуюсь !
показать весь комментарий
02.02.2026 10:21 Ответить
А то вже то, від чого та зелена чиноницька мразота мала б срати і сцяти собі в штанці.
То поки-що все мирно. Але ж надії, що гниди у високих кабінетах прийдуть до тями нема, а тому "веселі" ж часи нас чекають... на жаль...
показать весь комментарий
02.02.2026 10:23 Ответить
Хочу нагадати
2012 рік, село Семиполки. Майора міліції, який допік село, було застрелено з дробовика.
Через рік почався Майдан.
Статистика доводить, що раз на 10 років мусора мають отримувати епічних пи#дюлєй, щоб бути при тямі кому вони служать.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:20 Ответить
Краще частійше, щоб не зажирались.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:04 Ответить
Таких людей (правдоруби, патріоти, чесні і сміливі) не любить ні одна влада, і потихеньку винищує їх поодинці. Згадайте Сашка Білого і друга "Лісника" - Мужчіль Олег, яких вбили при минулій владі. А при спробі вбити Мужчіля теж загинув співробітник СБУ, який, хоч і був чесний, але виконував злочинний наказ. Як Луценко з військовим прокурором Матіосом пресував атовців, з допомогою підопічного Кулика. Тепер Кулик визнаний агентом ФСБ з Деркачем і сидять десь в раші, Матіос отримує військову пенсію і не відсвічує, а атовці, яких вони пресували, хто вже в могилі, хто став інвалідом, хто вже пятий рік воює, захищаючи Україну.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:51 Ответить
Ніхто не відповість - 100% гарантія!!!
показать весь комментарий
02.02.2026 10:23 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-rozstril-na-korsunshchini-nepokarane-zlo-povertaetsya Розстріл на Корсунщині. Непокаране зло повертається

Ригівська мафія на Черкащині живе і процвітає.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:24 Ответить
За вбитого мафіозі журналіста Сергієнко нікого не покарано за 12 років. Сергій Русінов - його племінник, тому і знав "ціну справедливості" в Україні.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:28 Ответить
І цих вже бусіками та мєнтамі не розлякати.
Тому краще владі розібратись, бо якщо почнуть розбиратись вони, то дивись, ще сподобається.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:26 Ответить
Якось поліція в черкаській області під управлінням гулими перетворилась на мафіозне кубло яке кришує бандитів та депутатів та приймає участь у забиранні шахрайським методом паїв не тільки в військових а і в бідних і знедолених громадян за яких ніхто не може постояти і захистити їх від цих оборотнів-до речі фірма котрій цей депутат забирав землю в військового називається-ВІДРОДЖЕННЯ-не в одного нещасного ця фірма мафіозним шляхом відібрала землю-звертатись нема куди-прокурори та поліцаї в долі-просто мафія якась
показать весь комментарий
02.02.2026 10:26 Ответить
Вся ця історія нагадує старий добрий фільм Рембо перша кров.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:28 Ответить
В смысле под первые пули лягли, левые, вовсе не при делах, участковые? Потом процесс стрельбы стал неуправляемым и все палили во все стороны?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:15 Ответить
Мені у цій всій історії одне незрозуміло - чому після того, що сталося, ЗМІ не повідомляли прізвище Русінова??? Це таємниця державна?
показать весь комментарий
02.02.2026 10:33 Ответить
Сцють.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:55 Ответить
З 24.02.22 року на фронті.

Думаю - це не лише мої спостереження, підтвердить більшість бойових ветеранів.

Ми в цивільному житті все одно виглядаємо так, що своїх впізнаємо з ходу. Тому що ходимо не в одязі, а в цивільній формі одягу.

Співробітники МВС нас зазвичай теж навчилися впізнавати.

І дуже нас не *******.

Як мені колись заявив якийсь чмошний лейтенант з патрульної служби - "у нас тут свій фронт!".

Тотальний шмон на вулицях, перевірки, неправомірні обшуки, надумані кримінальні справи - це те, що чекає кожного ветерана ЗСУ.

Думаю, ні до чого нормального це не приведе.

Чекають нас численні повторення сценарію фільму "Рембо. Перша кров" в усіх регіонах країни.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:34 Ответить
Але на відміну від фронтовиків, тилові мєнти таки сцикливі.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:56 Ответить
Ну те трое застреленных Русиновым вряд ли сцикливыми назовешь ибо тоже воевали и не на блокпостах на второй линии за 30 км от фронта.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:27 Ответить
А з побратимом, значить, заради місцевого підара "розбиратись" пішли.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:37 Ответить
Що тут говорити. Поліція поїхала виконувати замовлення російського підераста депутата слуг урода, який намагався захопити землю ветерана. Отримали гідну відповідь. Були би живі , якби самі не впряглись у злочин. Оця вся мєнтовка, прокуратура і судді з молоточком.
Ще і підкинули наркоту з бірками, які свідчать що це з облікованих доказів.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:41 Ответить
Фсб через телеграм завербувало тих мінтів вчинити теракт проти ЗСУ. І вони поїхали, заробляти гроші у орків. Поліцаї- найперші зрадники. Дивіться як вони приймають участь в бандитських бусифікаційних бригадах. Що при фашистах служили гітлеру, що при совдепії займались голодомором та терором, виселеннями та вбивствами...
показать весь комментарий
02.02.2026 11:14 Ответить
Вбивця вбив не мафіозі, керівників, депутатів та корупціонерів а звичайний патруль. Це факт. Як ссиклива потвора розстріляв з засідки. Но у нас народішко веселий, то за зеленськага голосують, то вбивць вихваляють.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:52 Ответить
Одна сциклива потвора відправила чотирьох сцикливих потвор "нагнути" одного несцикливого чоловіка. Результат.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:58 Ответить
Мусорів вигороджуєшь...?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:48 Ответить
я працюю у патрульній поліції. мій босс - учасник АТО, комбат Киїів-1. хто такий Жуков (Маршал) може знаєшь. це такі ж люди, як всі, і всі вони різні, як суспільство. я теж їзжу на машинах з мігалками і не хочу, щоб якійсь месник по мені шмаляв.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:53 Ответить
Чудово. А як ти ставишся до своїх колег які нічого не роблять, і просто спостерігають як тцк коять кримінальні злочини? На підтвердження цього є сотні відео.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:20 Ответить
негативно! але просто так забити 4 людей це не вихід.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:23 Ответить
Якщо негативно ставишся навіть ти, то просто уяви як ставляться до цього громадяни. Ось звідки й таке ставлення до поліції через її бездіяльність, а часто й сприяння злочину, та повної відсутності покарання за все це. Ви дискредитували себе повністю. Так що не дивуйся такому ставленню. А буде ще гірше. Ви на це заслуговуєте.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:31 Ответить
я не поліційський, просто там працюю. якщо є скарги, треба скаржитись. у мене якщо якійсь начальник просто когось обматюкає, приїздить комісія та розбирається. просто у нас народ ніхера не робить, бо основа громадянського суспільства - це реальна скарга та позов. у нас думають, що це буде робити хтось інший, а ми будемо просто лаяти мусорів в атмосферу. так не працює. це обивателям похріну.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:36 Ответить
Добро. Позавчора здається "герой" стріляв з пістолета в цивільних. На це офіційно відреагували, тобто це факт. Мусор мав того "героя" мордою в асфальт і в кайданки. Він не зробив геть нічого. Не виконав свої прямі службові обов'язки. Де справа на мусора? Невже і в цьому випадку треба заява від когось?
показать весь комментарий
02.02.2026 12:42 Ответить
а як же. це система. я можу просто закласти любого начальника, механізмів повно, і 100% будуть розбиратись. всі причетні та не причетні будуть писати пояснення. зараз за твій провтик ніхто вписуваться не буде. заява та сигнал - це основа. якщо людям пофіг, ну так і пофіг.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:47 Ответить
Знову люди винні... Після таких відео має бути автоматичне відсторонення, службова перевірка, а вже далі відкриття кримінальних справ. У всякому разі так це робиться у всіх цивілізованих країнах. Просто уяви що було б якби це сталося десь в Європі чи Штатах, і ніхто ніяким чином не відреагував би на бездіяльність мусора. Ось так це повинно працювати.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:55 Ответить
Для того щоб ТЦК (по твоїм висловам не чинили "кримінальний злочин"--- то ти сцикун.т ворог України,кацап ---іди сам без примуса в ЗСУ Мої рідні так і вчинили Причому з перших годин фашистськох навли
показать весь комментарий
02.02.2026 12:47 Ответить
Вася, ти так і не зрозумів що війна була десь дев'ять місяців, ну хай рік, а потім почався тупо бізнес? Ех, Вася, Вася...
показать весь комментарий
02.02.2026 12:59 Ответить
Треба бути видатним довбнем, щоб назвати 3-х мусорних майорів та 1 ст.літінанта "звичайним патрулем"
показать весь комментарий
02.02.2026 11:20 Ответить
Ну ок, особливого призначення. В патрульні поліції теж є особливого призначення, наприклад ТОР. Три з вбитих, а саме Сафронов, Флорінський та Бойко були учасниками бойових дій. Треба бути видатний довбнем, щоб не зрозуміти, що це звичайні поліційські, а не главарі мафії.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:44 Ответить
Беркутня це! А не звічайні піліційськи...
показать весь комментарий
02.02.2026 11:49 Ответить
Ви так впевнено описуєте, що саме там було, ніби були там особисто...

Коли віддадуть тіло вбитого Русінова рідним?
Вбитих ним поліцейських поховали моментально.
Чому така різниця в поводженні з тілами вбитих в один день?

"Учасники мітингу вимагають від міністра МВС Ігоря Клименка та голови Національної поліції Івана Вигівського повернення тіла загиблого Русінова родині для гідного прощання..."

Джерело: https://censor.net/ua/p3598400
показать весь комментарий
02.02.2026 12:20 Ответить
Усі ви недобиті беркутята.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:40 Ответить
Знайшли в кого вимагати
показать весь комментарий
02.02.2026 10:56 Ответить
їх проігнорують, на тому все і скінчится .
показать весь комментарий
02.02.2026 10:57 Ответить
Це ж не відразу стається. Раз проігнорують, два... А потім неочікувано- лови фашист гранату.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:04 Ответить
Поліцаїв - на фронт. На чолі з керівником області. Там є в кого постріляти.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:02 Ответить
І це в 20-ти градусний мороз.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:05 Ответить
Цей Сторожук місцевий царьок,як і наш зелебобік.Не вірю жодному йому слову!
Поліцаї були його цуциками, за командою фас побігли і поплатились!
показать весь комментарий
02.02.2026 11:08 Ответить
ви тільки подивіться на цей таблоїд
показать весь комментарий
02.02.2026 11:10 Ответить
Рожа просіт FPV.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:21 Ответить
Ця хитра пика профі-пристосуванець!Плюнеш в рожу - не промажеш!
показать весь комментарий
02.02.2026 11:34 Ответить
Хтось знає випадки коли поліція захищала інтереси простого народу? Виступала проти панства.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:18 Ответить
ганьба !!! пішли благати про аудієнцію до вбивць побратима.просто хтось спускає пар.нічого не буде.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:18 Ответить
Ті хто "пройшов" війну-може називатися поліція; остальні-мусора, які виконують "забаганки" місцевих царьків, і таке БИДЛО-ДО ВІДПОВІДІ, іначе-будуть самосуди(і повірьте-воїни вміють "баранити") ДУМАЙТЕ мусора
показать весь комментарий
02.02.2026 12:13 Ответить
В поліціʼ не може бути нормальних - кожен юнак з полумяним поглядом і гарячим сердцем на якийсь день спіткнеться з неправедним рішенням. Десь сфальсифікували докази, десь закрили справу без підстав, десь кришували... І тоді він має прийняти рішення - чи закрити очі на те що побачив і залишитися в брудній як відстойна яма системі, чи піти з неї. І куди - знову в село і в фермерський колгосп, чи на ринок грузчиком... І тоді він віддає свою душу дияволу. Але таких мало - більшість новоприбулих вже йшла кришувати, пресувати, жити красиво під захистом корочки.
Тому немає в поліції нормальних. Те, що вони ще розшукують манʼяків - це рідкі винятки, як прояв інстинкту самозбереження. Щоб той не вбив вирадково когось із його рідних.
Все інше - це захист тих про владі, хто виплачує премії і дає нові погони і посади. Зелені тон-тон макути!
показать весь комментарий
02.02.2026 12:38 Ответить
 
 