Митинг ветеранов в Черкассах: требуют от МВД и Нацполиции объективного расследования гибели побратима Сергея Русинова

Около Черкасской областной военной администрации ветераны на акции протеста требовали объективного расследования и привлечения к ответственности причастных к трагедии в селе Нехворощ, когда погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов.

Перед митингом под ОГА большая колонна автомобилей с ветеранами подъехала к зданию областного управления полиции, где ветераны также озвучили свои требования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.

Участники митинга требуют от министра МВД Игоря Клименко и главы Национальной полиции Ивана Выговского возвращения тела погибшего Русинова семье для достойного прощания и увольнения руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудымы.

"Требования у нас по Русинову такие: выдать тело, потому что тело же не выдают, похоронить его, попрощаться с ним, проводить его как героя – он в 2014 году воевал, в 2022 снова ушел, сейчас двое его сыновей защищают Украину. Второе – выяснить, кто заказал и кто отдавал приказы, и третье – привлечь руководителя областного МВД Гудыму к ответственности", – подчеркнул ветеран Олег Слободяник из Шполы.

Соорганизатор мероприятия Сергей Коваль отметил, что на акцию в Черкассы съехались люди почти со всей страны, чтобы совместно требовать объективного расследования событий.

"Наши первые требования - обратить внимание на ветеранов, второе - ответственность для исполнителей, и чтобы сняли областного начальника полиции. Человек руководил этим, областной руководитель знал, что происходит. Он знал, что может быть, и послал туда полицейских, их расстреляли, погиб наш побратим, тоже расстрелянный, и это болит", – сказал Сергей Коваль.

Другой участник акции, ветеран Андрей Зозуля, рассказал, что 27 января он был возле дома Сергея Русинова и хотел помочь. По его словам, ветераны хотели все уладить без штурма. Он не оправдывает действий Русинова, но считает, что ситуацию можно было решить без стрельбы.

Напомним, утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. После этого спецназ полиции ликвидировал стрелка.

Огонь по правоохранителям открыл местный житель – бывший военнослужащий Сергей Русинов. Его застрелили.

Реакция депутата

Депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Виталий Сторожук заявил, что информация о конфликте с ним выдумана.

"У меня никогда не было и не могло быть конфликта с Сергеем Русиновым. 23 декабря 2025 года, на бюджетной сессии Корсунь-Шевченковского городского совета, ветеран ВСУ Сергей Русинов присутствовал в зале вместе с моим помощником, помощником депутата Воропаем Владимиром, и публично поддерживал мое выступление.

Факты событий 27.01.2026 являются предметом досудебного расследования и должны получить исключительно правовую оценку", - говорит он.

Сторожук заявил, что ранее он был инициатором вопроса выделения земельных участков для группы ветеранов, одним из которых был Русинов.

"Неоднократно я получал обращение от ветеранов и военных из соседних громад с копиями отказов органов местного самоуправления - хлопцы обращались ко мне за консультациями и советами".

Любые утверждения о "бизнес-конфликтах" или "отбирании имущества" не имеют никакой основы и не существуют в реальности", - пишет депутат.

Также Сторожук заявил, что никогда не был на так называемом "Селигере" в 2011 году и не находился в РФ в этот период.

"Вся эта выдумка появилась 23.03.2021 года на печально известном сайте antikor.ua в тот же день, после регистрации группой депутатов проекта решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Корсунь-Шевченковского городского совета (о возможных информационных атаках по мне предупреждали заранее, - фото). человека, который, очевидно, не имеет со мной никакого внешнего сходства.

Никаких других подтверждений не существует и не могло существовать, поскольку описанные события не соответствуют действительности", – пояснил он.

Фотография "Селигер-2011" уже была предметом официальной проверки компетентными органами в 2022 году, по результатам которой не было установлено никаких подтверждений его причастности, в связи с чем материалы были закрыты, отметил депутат.

Сторожук также напомнил, что в 2024 году он регистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по спискам партии ОПЗЖ. Решение не было поддержано.







