Митинг ветеранов в Черкассах: требуют от МВД и Нацполиции объективного расследования гибели побратима Сергея Русинова
Около Черкасской областной военной администрации ветераны на акции протеста требовали объективного расследования и привлечения к ответственности причастных к трагедии в селе Нехворощ, когда погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов.
Перед митингом под ОГА большая колонна автомобилей с ветеранами подъехала к зданию областного управления полиции, где ветераны также озвучили свои требования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oboz.ua.
Участники митинга требуют от министра МВД Игоря Клименко и главы Национальной полиции Ивана Выговского возвращения тела погибшего Русинова семье для достойного прощания и увольнения руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудымы.
"Требования у нас по Русинову такие: выдать тело, потому что тело же не выдают, похоронить его, попрощаться с ним, проводить его как героя – он в 2014 году воевал, в 2022 снова ушел, сейчас двое его сыновей защищают Украину. Второе – выяснить, кто заказал и кто отдавал приказы, и третье – привлечь руководителя областного МВД Гудыму к ответственности", – подчеркнул ветеран Олег Слободяник из Шполы.
Соорганизатор мероприятия Сергей Коваль отметил, что на акцию в Черкассы съехались люди почти со всей страны, чтобы совместно требовать объективного расследования событий.
"Наши первые требования - обратить внимание на ветеранов, второе - ответственность для исполнителей, и чтобы сняли областного начальника полиции. Человек руководил этим, областной руководитель знал, что происходит. Он знал, что может быть, и послал туда полицейских, их расстреляли, погиб наш побратим, тоже расстрелянный, и это болит", – сказал Сергей Коваль.
Другой участник акции, ветеран Андрей Зозуля, рассказал, что 27 января он был возле дома Сергея Русинова и хотел помочь. По его словам, ветераны хотели все уладить без штурма. Он не оправдывает действий Русинова, но считает, что ситуацию можно было решить без стрельбы.
Напомним, утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. После этого спецназ полиции ликвидировал стрелка.
Огонь по правоохранителям открыл местный житель – бывший военнослужащий Сергей Русинов. Его застрелили.
Реакция депутата
Депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Виталий Сторожук заявил, что информация о конфликте с ним выдумана.
"У меня никогда не было и не могло быть конфликта с Сергеем Русиновым. 23 декабря 2025 года, на бюджетной сессии Корсунь-Шевченковского городского совета, ветеран ВСУ Сергей Русинов присутствовал в зале вместе с моим помощником, помощником депутата Воропаем Владимиром, и публично поддерживал мое выступление.
Факты событий 27.01.2026 являются предметом досудебного расследования и должны получить исключительно правовую оценку", - говорит он.
Сторожук заявил, что ранее он был инициатором вопроса выделения земельных участков для группы ветеранов, одним из которых был Русинов.
"Неоднократно я получал обращение от ветеранов и военных из соседних громад с копиями отказов органов местного самоуправления - хлопцы обращались ко мне за консультациями и советами".
Любые утверждения о "бизнес-конфликтах" или "отбирании имущества" не имеют никакой основы и не существуют в реальности", - пишет депутат.
Также Сторожук заявил, что никогда не был на так называемом "Селигере" в 2011 году и не находился в РФ в этот период.
"Вся эта выдумка появилась 23.03.2021 года на печально известном сайте antikor.ua в тот же день, после регистрации группой депутатов проекта решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Корсунь-Шевченковского городского совета (о возможных информационных атаках по мне предупреждали заранее, - фото). человека, который, очевидно, не имеет со мной никакого внешнего сходства.
Никаких других подтверждений не существует и не могло существовать, поскольку описанные события не соответствуют действительности", – пояснил он.
Фотография "Селигер-2011" уже была предметом официальной проверки компетентными органами в 2022 году, по результатам которой не было установлено никаких подтверждений его причастности, в связи с чем материалы были закрыты, отметил депутат.
Сторожук также напомнил, что в 2024 году он регистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по спискам партии ОПЗЖ. Решение не было поддержано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То поки-що все мирно. Але ж надії, що гниди у високих кабінетах прийдуть до тями нема, а тому "веселі" ж часи нас чекають... на жаль...
2012 рік, село Семиполки. Майора міліції, який допік село, було застрелено з дробовика.
Через рік почався Майдан.
Статистика доводить, що раз на 10 років мусора мають отримувати епічних пи#дюлєй, щоб бути при тямі кому вони служать.
Ригівська мафія на Черкащині живе і процвітає.
Тому краще владі розібратись, бо якщо почнуть розбиратись вони, то дивись, ще сподобається.
Думаю - це не лише мої спостереження, підтвердить більшість бойових ветеранів.
Ми в цивільному житті все одно виглядаємо так, що своїх впізнаємо з ходу. Тому що ходимо не в одязі, а в цивільній формі одягу.
Співробітники МВС нас зазвичай теж навчилися впізнавати.
І дуже нас не *******.
Як мені колись заявив якийсь чмошний лейтенант з патрульної служби - "у нас тут свій фронт!".
Тотальний шмон на вулицях, перевірки, неправомірні обшуки, надумані кримінальні справи - це те, що чекає кожного ветерана ЗСУ.
Думаю, ні до чого нормального це не приведе.
Чекають нас численні повторення сценарію фільму "Рембо. Перша кров" в усіх регіонах країни.
Ще і підкинули наркоту з бірками, які свідчать що це з облікованих доказів.
Коли віддадуть тіло вбитого Русінова рідним?
Вбитих ним поліцейських поховали моментально.
Чому така різниця в поводженні з тілами вбитих в один день?
"Учасники мітингу вимагають від міністра МВС Ігоря Клименка та голови Національної поліції Івана Вигівського повернення тіла загиблого Русінова родині для гідного прощання..."
Джерело: https://censor.net/ua/p3598400
Поліцаї були його цуциками, за командою фас побігли і поплатились!
Тому немає в поліції нормальних. Те, що вони ще розшукують манʼяків - це рідкі винятки, як прояв інстинкту самозбереження. Щоб той не вбив вирадково когось із його рідних.
Все інше - це захист тих про владі, хто виплачує премії і дає нові погони і посади. Зелені тон-тон макути!