Более 1800 нарушений: Минветеранов проверило предоставление статусов в регионах

Министерство по делам ветеранов Украины во время проверок в 2025 году выявило более 1840 нарушений в предоставлении статусов ветеранам, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников.

Министерство проверило соблюдение требований при предоставлении статусов

"Для государства важно обеспечить законность и справедливость при предоставлении статусов. Ведь ветераны, ветеранки и семьи погибших Героев должны получать предусмотренные законом социальные гарантии без лишних барьеров и ошибок. Именно поэтому Минветеранов уделяет должное внимание работе местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики. Цель — выяснить, надлежащим ли образом соблюдаются требования по единообразному применению норм действующего законодательства при предоставлении статусов", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о статусах: лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны; члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Выявлено около 2000 нарушений

Отмечается, что в течение 2025 года представители Минветеранов проверили документы, которые были основанием для предоставления более 12 тыс. человек соответствующих статусов в 60 местных структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики

По результатам выявлено более 1840 нарушений, самые распространенные из них:

статус предоставлен без достаточных законных оснований;

в делах отсутствуют обязательные документы;

статус предоставлен по другому пункту соответствующей статьи закона;

заявления оформлены не по установленной форме;

причина инвалидности не соответствует требованиям законодательства.

Также в отдельных случаях статусы предоставлялись без подтверждения причинной связи смерти или инвалидности с защитой Родины, и кроме того, были случаи двойного предоставления статусов из-за подачи нескольких заявлений — бумажного и через портал "Дія".

Почему это важно

"Неправомерное предоставление статусов приводит к нецелевому использованию бюджетных средств и подрывает доверие к системе социальной защиты. В то же время ошибки могут лишить реальных Защитников и Защитниц и их семьи надлежащей поддержки", - заявили в ведомстве.

Выводы проверок

Отмечается, что по результатам проверок местным структурным подразделениям по вопросам ветеранской политики рекомендовано:

пересмотреть решения, принятые с нарушениями;

истребовать от заявителей отсутствующие документы;

в случае отсутствия законных оснований — отменить неправомерно предоставленные статусы; проверить ранее выданные удостоверения;

исправить ошибки в ЕДРВВ.

