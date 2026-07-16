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Чому в народу бомбить через Федорова й Кіма? // Без цензури. ВIДЕО

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає призначення в новому Кабміні Сергія Корецького, відставку Михайла Федорова, конфлікт Міноборони з головкомом ЗСУ Олександром Сирським та мирний мітинг українців.

Дивіться та коментуйте на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада пішла на канікули до 18 серпня без призначення міністра оборони. Замість Клименка шукають іншого, - Железняк

Автор: 

Сирський Олександр (982) Федоров Михайло (1241) Данилюк-Ярмолаєва Марина (480) Кім Віталій (471)
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Топ коментарі
+7
у притомного народа бомбить від зеленої гундосої юдо гніди!
свідомим патріотичним українцям насрати на фьодорова та на кіма!!!!
і той і інший віддані холуї зеленого юдо клану мародерів!!!
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16.07.2026 18:12 Відповісти
+6
Теж стало цікаво до чого цей протеже арістовіча в носках поряд з Федоровим.
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16.07.2026 18:22 Відповісти
+4
Кім це лизоблюд і крадій. Купляв деревину на укріплення з 10 кратною націнкою. І генерала Марченка не бачить заслуги в порятунку Миколаїва від окупації. Миколаївці напишіть, що він за Ге.
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16.07.2026 18:27 Відповісти

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