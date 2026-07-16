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Чому в народу бомбить через Федорова й Кіма? // Без цензури. ВIДЕО
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає призначення в новому Кабміні Сергія Корецького, відставку Михайла Федорова, конфлікт Міноборони з головкомом ЗСУ Олександром Сирським та мирний мітинг українців.
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Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
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свідомим патріотичним українцям насрати на фьодорова та на кіма!!!!
і той і інший віддані холуї зеленого юдо клану мародерів!!!