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Почему народ возмущается из-за Федорова и Кима? // Без цензуры. ВИДЕО
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует назначение Сергея Корецкого в новый Кабмин, отставку Михаила Федорова, конфликт Минобороны с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и мирный митинг украинцев.
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Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
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свідомим патріотичним українцям насрати на фьодорова та на кіма!!!!
і той і інший віддані холуї зеленого юдо клану мародерів!!!