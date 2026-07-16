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Почему народ возмущается из-за Федорова и Кима? // Без цензуры. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует назначение Сергея Корецкого в новый Кабмин, отставку Михаила Федорова, конфликт Минобороны с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и мирный митинг украинцев.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив министра обороны. Вместо Клименко ищут другого, — Железняк

Автор: 

Александр Сырский (959) Федоров Михаил (806) Данилюк-Ярмолаева Марина (473) Ким Виталий (249)
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Топ комментарии
+7
у притомного народа бомбить від зеленої гундосої юдо гніди!
свідомим патріотичним українцям насрати на фьодорова та на кіма!!!!
і той і інший віддані холуї зеленого юдо клану мародерів!!!
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16.07.2026 18:12 Ответить
+6
Теж стало цікаво до чого цей протеже арістовіча в носках поряд з Федоровим.
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16.07.2026 18:22 Ответить
+4
Кім це лизоблюд і крадій. Купляв деревину на укріплення з 10 кратною націнкою. І генерала Марченка не бачить заслуги в порятунку Миколаїва від окупації. Миколаївці напишіть, що він за Ге.
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16.07.2026 18:27 Ответить

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