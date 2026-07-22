Корецкий представил министра Кима коллективу Минветеранов: Есть четкий план первоочередных и долгосрочных шагов. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий представил министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима коллективу Минветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пресс-служба Минветеранов и сам Ким в соцсетях.

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Приоритеты деятельности

Так, отмечается, что во время знакомства с коллективом Виталий Ким представил свое видение работы министерства, подчеркнув необходимость четкого разграничения стратегического, тактического и оперативного уровней управления, а также обозначил ключевые приоритеты деятельности ведомства.

Среди основных — обеспечение системной и комплексной поддержки ветеранов и ветеранок, их семей, а также членов семей павших защитников и защитниц Украины, создание надлежащих условий для их успешной самореализации в гражданской жизни.

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Сообщается, что особое внимание будет уделено жилищному обеспечению, расширению программ физической и психологической реабилитации, профессиональной адаптации, развитию и расширению цифровых сервисов для ветеранского сообщества, реализации государственной политики по чествованию памяти павших защитников и защитниц Украины, а также эффективному взаимодействию с правительством и профильным парламентским комитетом по совершенствованию законодательства.

Конкретный результат

Также министр отметил, что деятельность Минветеранов будет основываться на принципах открытости, профессионализма, ответственности и оперативного принятия решений. А главным критерием эффективности работы останется конкретный результат для каждого, кто защищал и продолжает защищать Украину.

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"Благодарю Президента Украины, правительство и народных депутатов за доверие. Понимаю всю ответственность. Есть четкий план первоочередных и долгосрочных шагов, которые я хочу реализовать в министерстве. Будем работать системно и на результат", — написал Ким.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Виталия Кима от должности главы Николаевской ОГА.