Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Повітряних сил

2 серпня у День Повітряних Сил ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками українського неба, привітав їх зі святом, відзначив державними нагородами, а також вручив вище військове звання, бойовий прапор і стрічки почесних найменувань.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні день вартових українського неба. День тих, хто цілодобово, хто щодня і щоночі б’ється проти російського зла, проти російських ракет і дронів, завдає ударів у відповідь, допомагає нашим воїнам на фронті і виконує завдання хоч і меншими силами, ніж є у нашого ворога, але завжди дуже достойно, часто навіть вишукано, коли наявними засобами наші Повітряні Сили досягають значних результатів, які ніхто інший у світі не робив", – наголосив очільник держави.

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Вручення державних нагород

Глава держави вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг" дружині загиблого полковника Олександра Довгача - льотчика 1-го класу, командира 39-ї бригади тактичної авіації.

Він брав участь у звільненні Київщини й Харківщини, острова Зміїний і правобережжя Херсонщини. Здійснив сотні бойових вильотів. Завдав високоточних ударів по критично важливих ворожих об’єктах. 9 березня 2026 року в районі Часового Яру, ухилившись від ворожої ракети, скинув бомбу на ціль, але його літак уразила інша російська ракета. Олександр Довгач загинув поблизу села Маячка Краматорського району.

Президент також відзначив двох Героїв України орденами "Золота Зірка". Найвищу державну нагороду отримали:

Старший сержант Дмитро Грабовський . 2 травня 2026 року із застосуванням віддаленого керування успішно вразив повітряну ціль на рекордній відстані – 750 км. Цьогоріч у березні першим у підрозділі опанував технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами та знищив ворожу ціль. Лише з лютого 2025 року до березня 2026 року особисто знищив більше ніж 350 повітряних цілей.

. 2 травня 2026 року із застосуванням віддаленого керування успішно вразив повітряну ціль на рекордній відстані – 750 км. Цьогоріч у березні першим у підрозділі опанував технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами та знищив ворожу ціль. Лише з лютого 2025 року до березня 2026 року особисто знищив більше ніж 350 повітряних цілей. Майор Олексій Ждєд. З лютого 2022 року здійснив близько 300 бойових вильотів на винищувачах. Виконав десятки успішних авіаударів по складах, пунктах управління, логістиці й особовому складу ворога. Під час масованих російських ударів по Україні знищив понад 100 повітряних цілей. У березні під час ураження ворожих цілей його літак було пошкоджено, але Олексій Ждєд зумів здійснити посадку.

Крім того, президент також відзначив захисників нашого неба орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, "За мужність" І–ІІІ ступенів і медаллю "Захиснику Вітчизни".

Зокрема, орден Богдана Хмельницького І ступеня глава держави вручив Герою України, командувачу Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку. З 2024 року під його керівництвом знищено близько 125 тисяч повітряних цілей, зокрема понад 1800 балістичних і крилатих ракет, більше ніж 122 тисячі ударних дронів, 29 літаків та 13 вертольотів.

Він організував створення мережі автомобільних ділянок доріг для зльоту й посадки літаків, приймання, розгортання та захист отриманих від партнерів сучасних ЗРК, а також систему маневрових дій підрозділів ППО. Ініціатор створення інтегрованої системи виявлення повітряних цілей. У взаємодії з Міненерго шляхом створення системи мобільних резервів командувачу Повітряних Сил вдалося не допустити знищення об’єктів критичної інфраструктури й повного блекауту в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 640-му окремому зенітному кулеметному батальйону Повітряних Сил та стрічки з почесним найменуванням: 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил – "імені Героя України Олександра Довгача", 37-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил – "імені княгині Ольги".

Також присвоєно звання генерал-майора командувачу повітряного командування "Центр" Повітряних Сил бригадному генералу Сергію Ялишеву.

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