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Новини Результат роботи ППО День Повітряних сил ЗСУ
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Від 24 лютого 2022 року ППО збила 91 "Кинджал" і понад 65 тисяч Shahed, - Повітряні сили

Повітряні сили назвали втрати РФ у небі: ППО знищила понад 445 тисяч повітряних цілей

З початку повномасштабної війни українська ППО збила понад 445 тисяч повітряних цілей, зокрема 91 ракету "Кинджал", сотні "Калібрів", тисячі Х-101 та понад 65 тисяч дронів Shahed.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили України.

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"Попри масовані ракетні й авіаційні удари на початку вторгнення українські військові зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувальну авіацію та одразу вступили в бій.

За словами військових, саме це не дозволило Росії досягти своєї головної мети - підкорити Україну", - наголошують у Повітряних силах.

Та зазначають, що щодня перевагу в небі виборюють льотчики, зенітники, військовослужбовці радіотехнічних військ, оператори безпілотних систем, а також фахівці зв'язку та підрозділів забезпечення.

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Які повітряні цілі вдалося знищити

За офіційними даними, із 24 лютого 2022 року українська ППО знищила:

  • 91 аеробалістичну ракету "Кинджал";
  • 794 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 809 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55;
  • 13 крилатих ракет Х-22/32;
  • 12 протикорабельних ракет "Онікс";
  • 294 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 12 протикорабельних ракет "Циркон";
  • 346 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23;
  • 622 керовані авіаційні ракети;
  • понад 70 ракет інших типів
  • понад 65,6 тисячі ударних безпілотників Shahed.
  • понад 20 тисяч розвідувальних БпЛА;
  • 10 604 БпЛА "Lancet";
  • 342 585 інших типів БпЛА.

Загалом сили протиповітряної оборони збили понад 445 тисяч повітряних цілей різних типів.

Авіація виконала понад 38 тисяч бойових вильотів

У Повітряних силах повідомили, що за 2022–2026 роки українська авіація здійснила 38 367 бойових вильотів.

З них:

  • понад 12,2 тисячі - на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку військ;
  • понад 21,5 тисячі - на винищувальне прикриття.

Крім того, авіація Сил оборони за час повномасштабної війни знищила понад 12 тисяч повітряних цілей, а також уразила командні пункти, логістичні об'єкти, місця зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5728) крилаті ракети (1130) ППО (4342) ракети (4290) Повітряні сили (3659) балістичні ракети (684)
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