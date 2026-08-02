Від 24 лютого 2022 року ППО збила 91 "Кинджал" і понад 65 тисяч Shahed, - Повітряні сили

З початку повномасштабної війни українська ППО збила понад 445 тисяч повітряних цілей, зокрема 91 ракету "Кинджал", сотні "Калібрів", тисячі Х-101 та понад 65 тисяч дронів Shahed.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Попри масовані ракетні й авіаційні удари на початку вторгнення українські військові зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувальну авіацію та одразу вступили в бій.

За словами військових, саме це не дозволило Росії досягти своєї головної мети - підкорити Україну", - наголошують у Повітряних силах.

Та зазначають, що щодня перевагу в небі виборюють льотчики, зенітники, військовослужбовці радіотехнічних військ, оператори безпілотних систем, а також фахівці зв'язку та підрозділів забезпечення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День Повітряних Сил ЗСУ: Сьогодні український повітряний щит - один із найсильніших у Європі. ВIДЕО

Які повітряні цілі вдалося знищити

За офіційними даними, із 24 лютого 2022 року українська ППО знищила:

91 аеробалістичну ракету "Кинджал";

794 крилаті ракети "Калібр";

2 809 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55;

13 крилатих ракет Х-22/32;

12 протикорабельних ракет "Онікс";

294 крилаті ракети "Іскандер-К";

12 протикорабельних ракет "Циркон";

346 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23;

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів

понад 65,6 тисячі ударних безпілотників Shahed.

понад 20 тисяч розвідувальних БпЛА;

10 604 БпЛА "Lancet";

342 585 інших типів БпЛА.

Загалом сили протиповітряної оборони збили понад 445 тисяч повітряних цілей різних типів.

Авіація виконала понад 38 тисяч бойових вильотів

У Повітряних силах повідомили, що за 2022–2026 роки українська авіація здійснила 38 367 бойових вильотів.

З них:

понад 12,2 тисячі - на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку військ;

понад 21,5 тисячі - на винищувальне прикриття.

Крім того, авіація Сил оборони за час повномасштабної війни знищила понад 12 тисяч повітряних цілей, а також уразила командні пункти, логістичні об'єкти, місця зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила понад 445 тисяч повітряних цілей Росії за роки повномасштабної війни, - Міноборони