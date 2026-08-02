Від 24 лютого 2022 року ППО збила 91 "Кинджал" і понад 65 тисяч Shahed, - Повітряні сили
З початку повномасштабної війни українська ППО збила понад 445 тисяч повітряних цілей, зокрема 91 ракету "Кинджал", сотні "Калібрів", тисячі Х-101 та понад 65 тисяч дронів Shahed.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили України.
"Попри масовані ракетні й авіаційні удари на початку вторгнення українські військові зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувальну авіацію та одразу вступили в бій.
За словами військових, саме це не дозволило Росії досягти своєї головної мети - підкорити Україну", - наголошують у Повітряних силах.
Та зазначають, що щодня перевагу в небі виборюють льотчики, зенітники, військовослужбовці радіотехнічних військ, оператори безпілотних систем, а також фахівці зв'язку та підрозділів забезпечення.
Які повітряні цілі вдалося знищити
За офіційними даними, із 24 лютого 2022 року українська ППО знищила:
- 91 аеробалістичну ракету "Кинджал";
- 794 крилаті ракети "Калібр";
- 2 809 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55;
- 13 крилатих ракет Х-22/32;
- 12 протикорабельних ракет "Онікс";
- 294 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 12 протикорабельних ракет "Циркон";
- 346 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23;
- 622 керовані авіаційні ракети;
- понад 70 ракет інших типів
- понад 65,6 тисячі ударних безпілотників Shahed.
- понад 20 тисяч розвідувальних БпЛА;
- 10 604 БпЛА "Lancet";
- 342 585 інших типів БпЛА.
Загалом сили протиповітряної оборони збили понад 445 тисяч повітряних цілей різних типів.
Авіація виконала понад 38 тисяч бойових вильотів
У Повітряних силах повідомили, що за 2022–2026 роки українська авіація здійснила 38 367 бойових вильотів.
З них:
- понад 12,2 тисячі - на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку військ;
- понад 21,5 тисячі - на винищувальне прикриття.
Крім того, авіація Сил оборони за час повномасштабної війни знищила понад 12 тисяч повітряних цілей, а також уразила командні пункти, логістичні об'єкти, місця зосередження особового складу та військової техніки російських військ.
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