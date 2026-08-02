Зеленський у День Повітряних Сил ЗСУ: Сьогодні український повітряний щит - один із найсильніших у Європі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав із професійним днем воїнів Повітряних Сил Збройних Сил України, що відзначається щороку в першу неділю серпня, і подякував за захист.

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Тисячі захищених життів

"Дякуємо за захист. Нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить свою справу так, щоб Україна була сильнішою.

Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів", - зазначив президент.

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Український повітряний щит

Він наголосив, що за роки війни Повітряні Сили України стали значно міцнішими.

"Ми отримали сучасну бойову авіацію, ефективні системи ППО. Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі", - розповів Зеленський.

Він додав, що усе це - саме завдяки професійності і досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання.

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"Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці. І ми завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам’ять героям. Слава нашим воїнам! Слава Україні!" - написав президент.