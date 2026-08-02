Зеленский в День Воздушных Сил ВСУ: Сегодня украинский воздушный щит — один из самых сильных в Европе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа, и поблагодарил их за защиту.

Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Тысячи спасенных жизней

"Спасибо за защиту. Нашим летчикам, воинам противовоздушной обороны, мобильным огневым группам, зенитчикам, радиотехническим подразделениям, инженерам и всем, кто делает свое дело так, чтобы Украина стала сильнее.

Тысячи боевых вылетов, тысячи сбитых целей и благодаря этому тысячи спасенных жизней", — отметил президент.

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Украинский воздушный щит

Он подчеркнул, что за годы войны Воздушные Силы Украины стали значительно сильнее.

"Мы получили современную боевую авиацию, эффективные системы ПВО. Таких систем пока недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет все наше небо, но сегодня украинский воздушный щит уже один из самых сильных в Европе", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что все это — именно благодаря профессионализму и опыту наших воинов, которые доказывали это уже неоднократно, перехватывая самые сложные цели даже в условиях дефицита того или иного оборудования.

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"Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше небо и ежедневно делает все, чтобы украинцы были в безопасности. И мы всегда будем чтить память всех наших людей, отдавших свою жизнь, защищая Украину. Вечная память героям. Слава нашим воинам! Слава Украине!" — написал президент.