ППО збила понад 445 тисяч повітряних цілей Росії за роки повномасштабної війни, - Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення українська ППО знищила понад 445 тисяч російських повітряних цілей. Авіація Повітряних сил здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів і ліквідувала більш як 12 тисяч засобів повітряного нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство оборони України повідомило у фейсбуці з посиланням на тимчасового виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару, який привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом.

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"З перших днів повномасштабної війни Росія хотіла вільно використовувати українське небо для ударів по наших людях. Не вийшло, адже наша авіація та ППО не дозволили цього ворогу. Повітряні сили закрили собою небо", - зазначив Хмара.

Та додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ сили протиповітряної оборони знищили понад 445 тисяч повітряних цілей. Серед них :

крилаті ракети, зокрема "Калібр", Х-101;

балістичні "Кинджали" та "Іскандер-М"

десятки тисяч "Шахедів", розвідувальних БпЛА, "Ланцетів" та інших ворожих дронів.

Авіація Повітряних сил за чотири роки повномасштабної війни здійснила понад 38 тисяч літаковильотів, знищила понад 12 тисяч засобів повітряного нападу ворога - літаків, гелікоптерів, ракет та дронів, зазначив Хмара.

Подяка захисникам неба

За словами очільника Міноборони, цей результат став можливим завдяки роботі пілотів, інженерів, техніків, військовослужбовців радіотехнічних військ, екіпажів і бойових розрахунків.

Він зазначив, що українські військові щодня відбивають повітряні атаки та опановують сучасні зразки озброєння і техніки - від комплексів Raven і Patriot до винищувачів МіГ-29 та F-16.

"І це сила людей, які тримають українське небо. Пілоти. Інженери. Техніки. Радіотехнічні війська. Усі наші екіпажі та розрахунки. Ви щодня відбиваєте атаки й опановуєте найсучаснішу техніку - від Raven до Patriot, від МіГ-29 до F-16", - зауважив Хмара.

Хмара наголосив, що захист повітряного простору України має високу ціну.

"Захист неба, на жаль, здобувається ціною втрат. Згадуємо кожного і кожну, хто віддав життя за українське небо", – зазначив він.

Обіцянка посилити Повітряні сили

Виконувач обов'язків міністра оборони запевнив, що держава працює над посиленням української ППО та авіації.

"Працюємо, щоб у вас було більше сучасної зброї. Більше технологій. Більше можливостей збивати цілі, зберігати життя та уражати ворога", – заявив Хмара.

На завершення він подякував військовослужбовцям за службу та побажав: "Нехай кількість приземлень завжди дорівнює кількості зльотів".

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