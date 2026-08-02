ПВО сбила более 445 тысяч воздушных целей России за годы полномасштабной войны, - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения украинская ПВО уничтожила более 445 тысяч российских воздушных целей. Авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч боевых вылетов и ликвидировала более 12 тысяч средств воздушного нападения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство обороны Украины сообщило в Facebook со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару, который поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

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"С первых дней полномасштабной войны Россия хотела свободно использовать украинское небо для нанесения ударов по нашим людям. Не получилось, ведь наша авиация и ПВО не позволили этому врагу. Воздушные силы закрыли собой небо", — отметил Хмара.

И добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч воздушных целей. Среди них:

крылатые ракеты, в частности "Калибр", Х-101;

баллистические "Кинжалы" и "Искандер-М"

десятки тысяч "Шахедов", разведывательных БПЛА, "Ланцетов" и других вражеских дронов.

Авиация Воздушных сил за четыре года полномасштабной войны совершила более 38 тысяч вылетов, уничтожила более 12 тысяч средств воздушного нападения врага — самолетов, вертолетов, ракет и дронов, отметил Хмара.

Благодарность защитникам неба

По словам главы Минобороны, этот результат стал возможен благодаря работе пилотов, инженеров, техников, военнослужащих радиотехнических войск, экипажей и боевых расчетов.

Он отметил, что украинские военные ежедневно отражают воздушные атаки и осваивают современные образцы вооружения и техники — от комплексов Raven и Patriot до истребителей МиГ-29 и F-16.

"И это сила людей, которые защищают украинское небо. Пилоты. Инженеры. Техники. Радиотехнические войска. Все наши экипажи и расчеты. Вы ежедневно отражаете атаки и осваиваете самую современную технику — от Raven до Patriot, от МиГ-29 до F-16", — отметил Хмара.

Хмара подчеркнул, что защита воздушного пространства Украины обходится дорогой ценой.

"Защита неба, к сожалению, обходится ценой потерь. Вспоминаем каждого и каждую, кто отдал жизнь за украинское небо", — отметил он.

Обещание усилить Военно-воздушные силы

Исполняющий обязанности министра обороны заверил, что государство работает над укреплением украинской ПВО и авиации.

"Работаем над тем, чтобы у вас было больше современного оружия. Больше технологий. Больше возможностей сбивать цели, спасать жизни и поражать врага", — заявил Хмара.

В заключение он поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал: "Пусть количество посадок всегда равняется количеству взлетов".

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