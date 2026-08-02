С 24 февраля 2022 года ПВО сбила 91 "Кинжал" и более 65 тысяч Shahed, - Воздушные силы
С начала полномасштабной войны украинская ПВО сбила более 445 тысяч воздушных целей, в том числе 91 ракету "Кинжал", сотни ракет "Калибр", тысячи ракет Х-101 и более 65 тысяч дронов Shahed.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы Украины.
"Несмотря на массированные ракетные и авиационные удары в начале вторжения украинские военные сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребительную авиацию и сразу вступили в бой.
По словам военных, именно это не позволило России достичь своей главной цели — покорить Украину", — отмечают в Воздушных силах.
При этом отмечается, что ежедневно за превосходство в небе борются летчики, зенитчики, военнослужащие радиотехнических войск, операторы беспилотных систем, а также специалисты связи и подразделений обеспечения.
Какие воздушные цели удалось уничтожить
По официальным данным, с 24 февраля 2022 года украинская ПВО уничтожила:
- 91 аэробаллистическую ракету "Кинжал";
- 794 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 809 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55;
- 13 крылатых ракет Х-22/32;
- 12 противокорабельных ракет "Оникс";
- 294 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 12 противокорабельных ракет "Циркон";
- 346 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23;
- 622 управляемые авиационные ракеты;
- более 70 ракет других типов
- более 65,6 тысячи ударных беспилотников Shahed.
- более 20 тысяч разведывательных БПЛА;
- 10 604 БПЛА "Lancet";
- 342 585 БПЛА других типов;
Всего силы противовоздушной обороны сбили более 445 тысяч воздушных целей различных типов.
Авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов
В Воздушных силах сообщили, что за 2022–2026 годы украинская авиация совершила 38 367 боевых вылетов.
Из них:
- более 12,2 тысячи — для огневого поражения противника и авиационной поддержки войск;
- более 21,5 тысячи — для истребительного прикрытия.
Кроме того, авиация Сил обороны за время полномасштабной войны уничтожила более 12 тысяч воздушных целей, а также поразила командные пункты, логистические объекты, места сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.
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