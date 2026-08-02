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Новости Результат работы ПВО День Воздушных Сил ВСУ
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С 24 февраля 2022 года ПВО сбила 91 "Кинжал" и более 65 тысяч Shahed, - Воздушные силы

Воздушные силы назвали потери РФ в небе: ПВО уничтожила более 445 тысяч воздушных целей

С начала полномасштабной войны украинская ПВО сбила более 445 тысяч воздушных целей, в том числе 91 ракету "Кинжал", сотни ракет "Калибр", тысячи ракет Х-101 и более 65 тысяч дронов Shahed.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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"Несмотря на массированные ракетные и авиационные удары в начале вторжения украинские военные сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребительную авиацию и сразу вступили в бой.

По словам военных, именно это не позволило России достичь своей главной цели — покорить Украину", — отмечают в Воздушных силах.

При этом отмечается, что ежедневно за превосходство в небе борются летчики, зенитчики, военнослужащие радиотехнических войск, операторы беспилотных систем, а также специалисты связи и подразделений обеспечения.

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Какие воздушные цели удалось уничтожить

По официальным данным, с 24 февраля 2022 года украинская ПВО уничтожила:

  • 91 аэробаллистическую ракету "Кинжал";
  • 794 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 809 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55;
  • 13 крылатых ракет Х-22/32;
  • 12 противокорабельных ракет "Оникс";
  • 294 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 12 противокорабельных ракет "Циркон";
  • 346 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23;
  • 622 управляемые авиационные ракеты;
  • более 70 ракет других типов
  • более 65,6 тысячи ударных беспилотников Shahed.
  • более 20 тысяч разведывательных БПЛА;
  • 10 604 БПЛА "Lancet";
  • 342 585 БПЛА других типов;

Всего силы противовоздушной обороны сбили более 445 тысяч воздушных целей различных типов.

Авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов

В Воздушных силах сообщили, что за 2022–2026 годы украинская авиация совершила 38 367 боевых вылетов.

Из них:

  • более 12,2 тысячи — для огневого поражения противника и авиационной поддержки войск;
  • более 21,5 тысячи — для истребительного прикрытия.

Кроме того, авиация Сил обороны за время полномасштабной войны уничтожила более 12 тысяч воздушных целей, а также поразила командные пункты, логистические объекты, места сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

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Автор: 

беспилотник (5543) крылатые ракеты (955) ПВО (3935) ракеты (4170) Воздушные силы (3315) баллистические ракеты (654)
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