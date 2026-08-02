Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Воздушных сил

2 августа, в День Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский встретился с защитниками украинского неба, поздравил их с праздником, наградил государственными наградами, а также вручил высшее воинское звание, боевое знамя и ленты почетных наименований.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Цензор.НЕТ.

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"Сегодня день стражей украинского неба. День тех, кто круглосуточно, кто днём и ночью сражается против российского зла, против российских ракет и дронов, наносит ответные удары, помогает нашим воинам на фронте и выполняет задачи, пусть и меньшими силами, чем у нашего врага, но всегда очень достойно, часто даже изящно, когда имеющимися средствами наши Воздушные Силы достигают значительных результатов, которых никто другой в мире не добивался", – подчеркнул глава государства.

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Вручение государственных наград

Глава государства вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" супруге погибшего полковника Александра Довгача— летчика 1-го класса, командира 39-й бригады тактической авиации.

Он принимал участие в освобождении Киевской и Харьковской областей, острова Змеиный и правобережья Херсонской области. Совершил сотни боевых вылетов. Нанес высокоточные удары по критически важным вражеским объектам. 9 марта 2026 года в районе Часова Яра, уклонившись от вражеской ракеты, сбросил бомбу на цель, но его самолет был поражен другой российской ракетой. Александр Довгач погиб вблизи села Маячка Краматорского района.

Президент также наградил двух Героев Украины орденами "Золотая звезда". Высшую государственную награду получили:

Старший сержант Дмитрий Грабовский . 2 мая 2026 года с применением дистанционного управления успешно поразил воздушную цель на рекордном расстоянии – 750 км. В марте этого года первым в подразделении освоил технологию дистанционного управления дронами-перехватчиками и уничтожил вражескую цель. Только с февраля 2025 года по март 2026 года лично уничтожил более 350 воздушных целей.

. 2 мая 2026 года с применением дистанционного управления успешно поразил воздушную цель на рекордном расстоянии – 750 км. В марте этого года первым в подразделении освоил технологию дистанционного управления дронами-перехватчиками и уничтожил вражескую цель. Только с февраля 2025 года по март 2026 года лично уничтожил более 350 воздушных целей. Майор Алексей Ждед. С февраля 2022 года совершил около 300 боевых вылетов на истребителях. Совершил десятки успешных авиаударов по складам, пунктам управления, логистике и личному составу врага. Во время массированных российских ударов по Украине уничтожил более 100 воздушных целей. В марте во время поражения вражеских целей его самолет был поврежден, но Алексей Ждед сумел совершить посадку.

Кроме того, президент также наградил защитников нашего неба орденами Богдана Хмельницкого I и II степеней, орденами "За мужество" I–III степеней и медалью "Защитнику Отечества".

В частности, орден Богдана Хмельницкого I степени глава государства вручил Герою Украины, командующему Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножку. С 2024 года под его руководством уничтожено около 125 тысяч воздушных целей, в том числе более 1800 баллистических и крылатых ракет, более 122 тысяч ударных дронов, 29 самолетов и 13 вертолетов.

Он организовал создание сети автомобильных участков дорог для взлета и посадки самолетов, приемку, развертывание и защиту полученных от партнеров современных ЗРК, а также систему маневренных действий подразделений ПВО. Инициатор создания интегрированной системы обнаружения воздушных целей. Во взаимодействии с Минэнерго путем создания системы мобильных резервов командующему Воздушными Силами удалось не допустить уничтожения объектов критической инфраструктуры и полного блэкаута в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил боевое знамя 640-му отдельному зенитно-пулеметному батальону Воздушных сил и ленты с почетным наименованием: 39-й бригаде тактической авиации Воздушных сил — "имени Героя Украины Александра Довгача", 37-й отдельной авиационной эскадрилье беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил — "имени княгини Ольги".

Также присвоено звание генерал-майора командующему воздушным командованием "Центр" Воздушных сил бригадному генералу Сергею Ялишеву.

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