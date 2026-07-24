Умєров на новій посаді відповідатиме за співпрацю з партнерами, а Клименко очолить РНБО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначить Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО, а Рустем Умєров матиме іншу роботу — займатиметься антибалістичною програмою Freya та дроновими угодами з іншими державами.

Про це він повідомив у соцмережах після зустрічі, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова посада Умєрова

За його словами, Умєров займатиметься комунікацією з партнерами, перемовинами, просуванням безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів, а також реалізацією програм Drone Deals і "Фрея".

Зеленський, однак, не уточнив, яку саме посаду обійматиме Умєров. Згодом він також написав, що той також отримав "додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки".

У коментарі журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що Умєров залишить посаду секретаря РНБО і "зосередиться на іншій роботі".

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Клименко буде в РНБО

"Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж", — заявив Зеленський.

Президент доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованої поїздки до Сполучених Штатів.

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