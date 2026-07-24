Умеров на новой должности будет отвечать за сотрудничество с партнерами, а Клименко возглавит СНБО, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначит Игоря Клименко на должность секретаря СНБО, а Рустем Умеров займется другими вопросами — будет курировать антибаллистическую программу Freya и соглашения по дронам с другими государствами.

Об этом он сообщил в соцсетях после встречи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая должность Умерова

По его словам, Умеров будет заниматься коммуникацией с партнерами, переговорами, продвижением сотрудничества в сфере безопасности и развитием взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализацией программ Drone Deals и "Фрея".

Зеленский, однако, не уточнил, какую именно должность займет Умеров. Позже он также написал, что тот получил "дополнительные задачи по работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Залива".

В комментарии журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что Умеров покинет пост секретаря СНБО и "сосредоточится на другой работе".

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Клименко будет в СНБО

"Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет усилен компонент внутренней деятельности в интересах устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы со стороны России и деятельность преступных сетей", — заявил Зеленский.

Президент поручил подготовить указы к подписанию на следующей неделе после запланированной поездки в Соединенные Штаты.

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