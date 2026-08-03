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Новости Состав СНБО
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Единство действий, контроль и прогнозирование: Клименко обозначил задачи на посту секретаря СНБО

Клименко определил три ключевых направления своей работы

Вновь назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и обозначил первоочередные задачи на своей должности. Среди приоритетов он назвал координацию деятельности сектора безопасности, контроль за выполнением решений СНБО и стратегическое прогнозирование новых угроз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Игоря Клименко в Facebook.

"Указом президента Украины Владимира Зеленского я назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — написал он.

Клименко выразил благодарность за высокое доверие в этот решающий для страны период. И подчеркнул, что впереди — большая ответственность и много работы для укрепления внутренней устойчивости государства.

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Среди первоочередных задач:

  • Единство действий

Синхронная работа, четкая координация и оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.

  • Контроль за выполнением решений

Проведение тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО и системный контроль за их реализацией. Решения не должны оставаться на бумаге, а должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.

  • Стратегическое прогнозирование

Анализ рисков, предупреждение и оперативное реагирование на новые вызовы в сфере безопасности — от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.

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"Устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста. Благодарю всех, кто держит свой курс. Работаем на единый результат — безопасность Украины и защиту людей", — подчеркнул Клименко.

Автор: 

СНБО (4486) Клименко Игорь (530)
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Топ комментарии
+8
Головне щоб ліжка були правильно застелені.
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03.08.2026 18:32 Ответить
+7
У РНБО єдине завдання - впровадження санкцій проти громадян України.
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03.08.2026 18:34 Ответить
+6
тотальна некомпетентність у Зе, замість призначати спеціалістів просто міняє своїх болванів на місцях.

Те що майже 13 млн. проголосувало - хоть поржем и хуже не будет.
має наслідкі , тут навіть писати не хочется
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03.08.2026 18:33 Ответить

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