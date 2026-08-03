Единство действий, контроль и прогнозирование: Клименко обозначил задачи на посту секретаря СНБО

Вновь назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и обозначил первоочередные задачи на своей должности. Среди приоритетов он назвал координацию деятельности сектора безопасности, контроль за выполнением решений СНБО и стратегическое прогнозирование новых угроз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Игоря Клименко в Facebook.

"Указом президента Украины Владимира Зеленского я назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — написал он.

Клименко выразил благодарность за высокое доверие в этот решающий для страны период. И подчеркнул, что впереди — большая ответственность и много работы для укрепления внутренней устойчивости государства.

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Среди первоочередных задач:

Единство действий

Синхронная работа, четкая координация и оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.

Контроль за выполнением решений

Проведение тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО и системный контроль за их реализацией. Решения не должны оставаться на бумаге, а должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.

Стратегическое прогнозирование

Анализ рисков, предупреждение и оперативное реагирование на новые вызовы в сфере безопасности — от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.

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"Устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста. Благодарю всех, кто держит свой курс. Работаем на единый результат — безопасность Украины и защиту людей", — подчеркнул Клименко.