Единство действий, контроль и прогнозирование: Клименко обозначил задачи на посту секретаря СНБО
Вновь назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и обозначил первоочередные задачи на своей должности. Среди приоритетов он назвал координацию деятельности сектора безопасности, контроль за выполнением решений СНБО и стратегическое прогнозирование новых угроз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Игоря Клименко в Facebook.
"Указом президента Украины Владимира Зеленского я назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — написал он.
Клименко выразил благодарность за высокое доверие в этот решающий для страны период. И подчеркнул, что впереди — большая ответственность и много работы для укрепления внутренней устойчивости государства.
Среди первоочередных задач:
- Единство действий
Синхронная работа, четкая координация и оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.
- Контроль за выполнением решений
Проведение тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО и системный контроль за их реализацией. Решения не должны оставаться на бумаге, а должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.
- Стратегическое прогнозирование
Анализ рисков, предупреждение и оперативное реагирование на новые вызовы в сфере безопасности — от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.
"Устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста. Благодарю всех, кто держит свой курс. Работаем на единый результат — безопасность Украины и защиту людей", — подчеркнул Клименко.
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Те що майже 13 млн. проголосувало - хоть поржем и хуже не будет.
має наслідкі , тут навіть писати не хочется