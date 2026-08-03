Єдність дій, контроль і прогнозування: Клименко окреслив завдання на посаді Секретаря РНБО

Новопризначений Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та окреслив першочергові завдання на посаді. Серед пріоритетів він назвав координацію сектору безпеки, контроль за виконанням рішень РНБО та стратегічне прогнозування нових загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Ігоря Клименка у фейсбуці.

"Указом Президента України Володимира Зеленського мене призначено на посаду Секретаря Рада національної безпеки і оборони України", - написав він.

Клименко висловив вдячність за високу довіру в цей визначальний для країни період. І наголосив, що попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави.

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Серед першочергових завдань:

Єдність дій

Синхронна робота, чітка координація та оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Контроль за виконанням рішень

Проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО та системний контроль за їх реалізацією. Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки.

Стратегічне прогнозування

Аналіз ризиків, попередження та оперативне реагування на нові безпекові виклики – від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

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"Стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця. Дякую всім, хто тримає свій напрямок. Працюємо на єдиний результат — безпеку України та захист людей", - наголосив Клименко.