Украина готова ко всем форматам переговоров о прекращении войны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к различным форматам переговоров по прекращению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства от 4 августа.
Украина расширяет дипломатические контакты
По словам Зеленского, украинская сторона ежедневно поддерживает связь с представителями президента США Дональда Трампа. Во время встречи в Вашингтоне обсуждались возможности создания условий для реального дипломатического процесса.
"Мы будем готовы ко всем форматам встреч, рассчитываем, что сейчас, в августе, Уиткофф и Кушнер будут активны", — сказал глава государства.
Президент отметил, что руководители соответствующих направлений, в частности Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица, доложили о ситуации на переговорном треке и позиции России.
Также продолжается работа с другими партнерами, в частности со странами Персидского залива, которые могут поддержать дипломатические инициативы Украины и ее потребности в области безопасности.
- Напомним, 31 июля Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
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