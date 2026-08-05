План войны Зеленского называется "2–3 недели", а человека с реалистичным планом он уволил из Минобороны, - Каленюк. ВИДЕО

Украина уже пятый год живет в ожидании "2–3 недель", в то время как у властей отсутствует реалистичный план ведения войны.

Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

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"Под градом ракет ночью осознала, что план войны Зеленского называется "2–3 недели". И если весной 2022 года это звучало как "через 2–3 недели будем в Крыму", то сейчас это "2–3 недели, и Штилерман построит нашу баллистику", "2–3 недели, и мы заставим РФ подписать какой-то мир"…

Вот так и живем уже пятый год, полагаясь на 2-3 недели. Единственного человека в правительстве, у которого был реалистичный план войны, Зеленский выгнал из Министерства обороны", - отметила она.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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