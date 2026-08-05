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План войны Зеленского называется "2–3 недели", а человека с реалистичным планом он уволил из Минобороны, - Каленюк. ВИДЕО

Украина уже пятый год живет в ожидании "2–3 недель", в то время как у властей отсутствует реалистичный план ведения войны.

Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Под градом ракет ночью осознала, что план войны Зеленского называется "2–3 недели". И если весной 2022 года это звучало как "через 2–3 недели будем в Крыму", то сейчас это "2–3 недели, и Штилерман построит нашу баллистику", "2–3 недели, и мы заставим РФ подписать какой-то мир"…

Вот так и живем уже пятый год, полагаясь на 2-3 недели. Единственного человека в правительстве, у которого был реалистичный план войны, Зеленский выгнал из Министерства обороны", - отметила она.

Читайте: Зеленский после массированного удара: Партнеры, которые не готовы помочь с ПВО, могут ввести санкции

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

Читайте: Украина готова ко всем форматам переговоров о завершении войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25437) Каленюк Дарья (51)
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Топ комментарии
+11
Зелень надто тупа і самовпевнена щоб призначати на посади дійсно професіоналів
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05.08.2026 12:34 Ответить
+10
План війни у ліліпутіна, що розпочав війну та є її бенефіціаром.
Україна обороняється, тому у країни - план оборони.
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05.08.2026 12:35 Ответить
+8
"Єдину людину в уряді, яка мала реалістичний план війни, Зеленський викинув з Міністерства оборони".
Або,як сказав Рузвельт: якщо в політиці відбувається щось не так,значить так було задумано.
Тобто,агенткозирь, через підпис і печатку гнусавого, викинув міністра з уряду,який єдиний мав реалістичний план війни.
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05.08.2026 12:44 Ответить

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