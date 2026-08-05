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План войны Зеленского называется "2–3 недели", а человека с реалистичным планом он уволил из Минобороны, - Каленюк. ВИДЕО
Украина уже пятый год живет в ожидании "2–3 недель", в то время как у властей отсутствует реалистичный план ведения войны.
Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
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"Под градом ракет ночью осознала, что план войны Зеленского называется "2–3 недели". И если весной 2022 года это звучало как "через 2–3 недели будем в Крыму", то сейчас это "2–3 недели, и Штилерман построит нашу баллистику", "2–3 недели, и мы заставим РФ подписать какой-то мир"…
Вот так и живем уже пятый год, полагаясь на 2-3 недели. Единственного человека в правительстве, у которого был реалистичный план войны, Зеленский выгнал из Министерства обороны", - отметила она.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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Україна обороняється, тому у країни - план оборони.
Або,як сказав Рузвельт: якщо в політиці відбувається щось не так,значить так було задумано.
Тобто,агенткозирь, через підпис і печатку гнусавого, викинув міністра з уряду,який єдиний мав реалістичний план війни.