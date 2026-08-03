Зеленський ввів санкції проти 23 компаній і 20 осіб, пов’язаних з російським ВПК

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній та 20 пов’язаних із ними осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомила пресслужба глави держави в понеділок, 3 серпня, цитує Цензор.НЕТ.

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Хто потрапив під нові обмеження

Під санкції потрапили компанії та фізичні особи, які виробляють і постачають обладнання та компоненти для російського ВПК і силових структур, обходячи обмеження.

Серед них є компанія "Кідма Тек". Вона виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню. Також вона займається ремонтом авіаційних і протитанкових керованих ракет.

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До списку внесли і завод імені Морозова, який входить до структури "Ростєха". Там виробляють вибухові речовини, ракетне паливо та матеріали для ракетних комплексів. Зокрема, підприємство постачає твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".

Санкції також торкнулися компанії "Спецелектронкомплект", яка бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет, та підприємства "Аурум", що постачає системи радіоелектронної боротьби і дрони для російських військ.

Окремо до переліку включені російські ІТ-компанії, які створюють цифрові рішення та програми інформаційної безпеки.

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Який ефект очікує влада

Влада очікує, що нові обмеження вплинуть на можливості Росії виробляти озброєння.

"Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні", – заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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