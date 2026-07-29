"Ваші дні війни полічені": у Сенаті США пояснили, як нові санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів

Американські сенатори, які розробляли та голосували під час першого процедурного голосування за законопроєкт про санкції проти РФ, переконані: ухвалена Конгресом ініціатива перетвориться на дієвий важіль тиску, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів і зупинить бойові ді

Про це вони сказали у вівторок журналістам після зустрічі в Капітолії з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Вплив на Кремль та координація з Білим домом

Голова комітету Сенату із закордонних відносин США, республіканець Джим Ріш наголосив, що до підготовки законопроєкту долучалася адміністрація президента США.

"Президент допоміг. Ми працювали з президентом над цим. І знадобився тривалий час, щоб дійти до того, де ми зараз перебуваємо… - сказав Ріш. Він виловив сподівання, що Палата представників "швидко розгляне це питання і доведе його до завершення".

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Нищівні санкції та удари по "тіньовому флоту"

За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, візит президента України до Вашингтона продемонстрував, що Україна змінює ситуацію на полі бою.

"Боротьба України - це наша боротьба. Ніхто не вірив у це глибше й пристрасніше, ніж (покійний сенатор) Ліндсі Грем. Він жив цим. І це голосування є кроком уперед", - сказав Блюменталь.

На його переконання, ухвалений документ є "потужним сигналом підтримки України з боку американського народу".

"Ми підтримуватимемо Україну, зупиняючи потік кривавих грошей, які підживлюють російську різанину та її злочинне вторгнення, і змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів заради миру", - заявив сенатор.

Блюменталь зазначив, що він і Грем працювали над законопроєктом "болісно й ретельно", передбачивши тарифи та заклавши "нищівні санкції" проти Росії.

"Цей законопроєкт каже Володимиру Путіну: ваші дні війни полічені. Ви на стороні, що програє. Краще прийти до столу переговорів зараз, ніж жертвувати ще більше життів, витрачати більше грошей, руйнувати свою економіку і знищувати своє становище у світі. Америка підтримує Україну", - наголосив Блюменталь, додавши, що "головними винуватцями", які "підживлюють воєнну машину Росії", є Китай та Індія.

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Двопартійна підтримка та вшанування пам'яті Ліндсі Грема

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, своєю чергою, назвав ухвалення документа "визначним моментом" і заявив, що це є не лише вшануванням пам’яті Грема, а й демонстрацією підтримки України з боку Сенату.

"Це демонстрація підтримки з боку сенаторів, які представляють схід і захід, північ і південь цієї великої країни, демократів і республіканців, щоб сказати, що нам потрібно зробити цей додатковий дуже, дуже важливий крок - запровадити санкції", - сказав Вікер.

Він додав, що Україна має певний успіх, але попереду залишається багато роботи.

"За кілька місяців настане зима, і потрібно зробити набагато більше", - зазначив сенатор.

Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що закон спрямований на перекриття джерел фінансування російської війни.

"Це не просто санкції, це тарифи, які мають гарантувати, що вони більше не зможуть отримувати вигоду від продажу своєї нафти й газу через тіньовий флот решті світу", - сказала вона.

Сенаторка-республіканка Кеті Брітт зауважила, що ухвалення документа є способом показати Росії готовність США діяти.

"Ми хочемо, щоб воєнна машина Путіна зупинилася. Ми хочемо відповідальності для Кремля, і ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів і зрештою досягти миру", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Грем вважав цей законопроєкт одним із найважливіших досягнень у своїй кар’єрі.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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