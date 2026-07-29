"Ваши дни войны сочтены": в Сенате США объяснили, как новые санкции заставят Путина сесть за стол переговоров

Американские сенаторы, которые разрабатывали и голосовали в ходе первого процедурного голосования за законопроект о санкциях против РФ, убеждены: принятая Конгрессом инициатива станет действенным рычагом давления, который заставит Кремль сесть за стол переговоров и остановит боевые действия

Об этом они заявили во вторник журналистам после встречи в Капитолии с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Влияние на Кремль и координация с Белым домом

Председатель комитета Сената по международным отношениям США, республиканец Джим Риш подчеркнул, что к подготовке законопроекта присоединилась администрация президента США.

"Президент помог. Мы работали с президентом над этим. И потребовалось много времени, чтобы дойти до того, где мы сейчас находимся…", - сказал Риш. Он выразил надежду, что Палата представителей "быстро рассмотрит этот вопрос и доведет его до завершения".

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Сокрушительные санкции и удары по "теневому флоту"

По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, визит президента Украины в Вашингтон продемонстрировал, что Украина меняет ситуацию на поле боя.

"Борьба Украины - это наша борьба. Никто не верил в это глубже и страстнее, чем (покойный сенатор) Линдси Грэм. Он жил этим. И это голосование - шаг вперед", - сказал Блюменталь.

По его мнению, принятый документ является "мощным сигналом поддержки Украины со стороны американского народа".

"Мы будем поддерживать Украину, останавливая поток кровавых денег, которые подпитывают российскую резню и ее преступное вторжение, и заставляя Путина сесть за стол переговоров ради мира", - заявил сенатор.

Блюменталь отметил, что он и Грэм работали над законопроектом "упорно и тщательно", предусмотрев тарифы и заложив "сокрушительные санкции" против России.

"Этот законопроект говорит Владимиру Путину: ваши дни войны сочтены. Вы на стороне проигрывающих. Лучше сесть за стол переговоров сейчас, чем жертвовать еще больше жизней, тратить больше денег, разрушать свою экономику и уничтожать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину", - подчеркнул Блюменталь, добавив, что "главными виновниками", которые "подпитывают военную машину России", являются Китай и Индия.

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Двухпартийная поддержка и почтение памяти Линдси Грэма

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, в свою очередь, назвал принятие документа "знаковым моментом" и заявил, что это не только дань памяти Грэму, но и демонстрация поддержки Украины со стороны Сената.

"Это демонстрация поддержки со стороны сенаторов, представляющих восток и запад, север и юг этой великой страны, демократов и республиканцев, чтобы сказать, что нам нужно сделать этот дополнительный очень, очень важный шаг - ввести санкции", - сказал Уикер.

Он добавил, что Украина добилась определенного успеха, но впереди еще много работы.

"Через несколько месяцев наступит зима, и нужно сделать гораздо больше", - отметил сенатор.

Сенатор-демократ Джин Шагин заявила, что закон направлен на перекрытие источников финансирования российской войны.

"Это не просто санкции, это тарифы, которые должны гарантировать, что они больше не смогут извлекать выгоду из продажи своей нефти и газа через теневой флот остальному миру", - сказала она.

Сенатор-республиканка Кэти Бритт отметила, что принятие документа - это способ показать России готовность США действовать.

"Мы хотим, чтобы военная машина Путина остановилась. Мы хотим, чтобы Кремль понес ответственность, и мы хотим заставить Путина сесть за стол переговоров и в конечном итоге достичь мира", - сказала она.

Она также отметила, что Грэм считал этот законопроект одним из важнейших достижений в своей карьере.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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