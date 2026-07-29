Сенат США сделал первый шаг к введению санкций против РФ и Ирана: на голосовании присутствовал Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
В американском Сенате состоялось первое процедурное голосование по законопроекту о санкциях против России и Ирана, над которым более двух лет работал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Во время подсчета голосов в Сенате США присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча Зеленского с сенаторами США
Он отметил, что сегодня в Вашингтоне у него состоялась крупная встреча с представителями обеих партий Сената - на ней присутствовали более 60 сенаторов.
Процедурное голосование
"Спасибо за эту поддержку и высокую оценку результатов наших воинов на фронте, а также способности Украины достойно отвечать России на ее удары по нашим людям. Обсудили много тем, и прежде всего - противоракетную защиту. Спасибо за готовность помогать", - подчеркнул глава государства.
"Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту о санкциях против России, над которым он так много работал. Для меня было честью присутствовать при подсчете голосов - 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал. Благодарю Соединённые Штаты, обе партии за поддержку", - резюмирует Зеленский.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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